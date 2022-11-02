Постпред России в ООН: РФ не может разрешить прохождение судов в порты Украины и обратно без досмотра

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Постпред России в ООН Василий Небензя выступил на сегодняшнем заседании Совета безопасности, которое было посвящено так называемой «зерновой сделке» и атаке ВСУ на бухту Севастополя. Напомним, что для атаки противник использовал беспилотники как воздушного, так и морского типа. Причём атака осуществлялась через действующие коридоры безопасности, предусмотренные именно для вывоза из портов юга Украины её сельскохозяйственной продукцию.

Василий Небензя довёл до сведения международного сообщества информацию о том, что в связи с украинской атакой на Севастополь, при осуществлении которой использовались упомянутые гуманитарные коридоры, Российская Федерация не видит смысла в дальнейшей работе так называемого «зернового соглашения». Российская делегация в СБ ООН также напомнила, что Организация Объединённых Наций не поспособствовала пункту сделки о том, что Россия может беспрепятственность экспортировать на мировой рынок свои удобрения. Путь для удобрений, произведённых в РФ, по-прежнему оставался под санкциями.

По словам российского дипломата, Россия впредь не может разрешить беспрепятственное прохождение судов в порты Украины и из портов Украины по Чёрному морю без досмотра.

Василий Небензя отметил, что выполнение «зерновой сделки» при игнорировании позиции России невозможно.

Постпред России в ООН подчеркнул, что на «зерновой сделке» крест поставили действия именно Украины по её атаке Севастополя, которая (атака) буквально транслировалась в ряде украинских медиаресурсов (посредством камер морских дронов).

Василий Небензя указал на то, что в ближайшее время Россия представит детальные выводы по ситуации на Чёрном море.

Другими словами, Россия даёт понять, что теперь ни одно грузовое судно не сможет попасть в порты Украины или выйти из них без надлежащего досмотра. При этом пока остаётся открытым вопрос,имеется ли достаточное количество ресурсов у нашего флота, чтобы тотальный досмотр проводить.