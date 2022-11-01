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Газета.ru

Зачем США хотят приобрести автоматы Калашникова

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Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

The Drive: Пентагон ищет поставщика АК-74 для украинской армии

Минобороны США ищет поставщиков автоматов Калашникова под патрон калибра 5,45 мм. Под эти требования подходят российские АК-74, германские MPi АК-74 и румынские md.86. При этом у России, как пишут американские СМИ, покупать оружие не будут. Нет данных ни о количестве требуемых автоматов, ни о том, для кого будет предназначена партия оружия. «Газета.Ru» разбиралась, зачем США понадобились автоматы АК-74.

Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси (США) в конце прошлой недели разместило уведомление о поиске «потенциальных источников поставок автоматов Калашникова типа АК-74 и запасных частей к нему». На эту информацию обратило внимание американское издание The Drive. При этом в публикации отмечается, что не указываются ни заинтересованная в приобретении этого вида оружия стороны, ни конкретные цели использования АК-74.

«Для каких целей командование хочет приобрести это оружие, не совсем понятно, но АК-74 является одним из преобладающих видов стрелкового оружия в украинской армии», - отмечается в статье.

Особенностью заказа является то, что закупка этого оружия у России не предусматривается.

Впрочем, проблем с закупками автоматов АК-74 у США возникнуть не должно - их хранится достаточно большое количество в странах Восточной Европы, тем более, что речь идет не о безвозмездной передаче, а о закупках.

Только на Ижевском машиностроительном заводе (входит в концерн «Калашников») с 1974 по 1993 годы было выпущено более 5 млн единиц этого автомата. Зарубежных вариантов на его базе, выпускающихся в 9 странах, было 11, и сколько именно единиц их было выпущено, не подсчитывалось. Например, только в ГДР лицензионный автомат с индексом MPi АК-74N стоял на вооружении армии и полиции, общая численность которых превышала 430 тыс. человек.

Большими были объемы производства этого автомата в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Чехословакии. В Азербайджане с 2011 года по российской лицензии выпускается автомат «Хазри», разработанный для Баку ижевскими оружейниками на основе АК-74.

Украине после 1991 года досталось огромное количество вооружений трех бывших советских военных округов (Киевского, Одесского и Прикарпатского), в том числе и стрелкового оружия. Его планомерно продавали, пока было в цене, и уничтожали. С 2005 года Киев подписал соглашение с Агентством НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению (NAMSA) с обязательством уничтожать избыточные запасы вооружения и боеприпасов.

К примеру, в 2010 году кабмин Украины утвердил решение об утилизации 214 334 единиц стрелкового оружия, в том числе 97 625 АК-74.

Часть автоматов была модернизирована, превратившись в «Вепр» («Вепрь»), «Вулкан-М» («Малюк»), качество «новоделов» не понравилось самим бойцам ВСУ, которые предпочитали «советский» АК-74, но их количество оказалось ограниченным.

В нынешней заявке Пентагона на закупки автоматов АК-74 отмечается, что наибольший интерес для США представляют автоматы именно российского производства, которые поставлялись ранее в другие страны.

При большом количестве АК-74 более чем в двадцати странах, в «чистом» виде - производства именно Ижмаша - их не так много. Такие остались еще в Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Иордании, Казахстане, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане. Есть даже на Кубе. Понятно, что на запрос США отреагируют далеко не все из них. Запрос, в первую очередь, ориентирован на те страны, которые дружественны по отношению к США и те, которые являются странами НАТО.

Минобороны США акцентировало внимание при проведении закупок, что помимо АК-74 российского производства, рассматривают возможность приобретения немецких MPi AK74 и румынских md.86, наиболее подходящих под выдвигаемые требования к автомату. Многочисленные версии клонов, до сих пор производящихся в ряде стран, не рассматриваются. В первую очередь, потому что в процессе национальных модернизаций они уже существенно отличаются от оригинала АК-74 за счет попыток совместить автомат с другими моделями. Что наводит на мысль, которую озвучили американские СМИ, что автоматы все-таки могут предназначаться именно Украине как наиболее адаптированные к существующим в ВСУ стандартам.

«Для США здесь важен не производитель, а тот вариант автомата, который является полноразмерным АК-74, максимально близким, так скажем, к требованиям ГОСТа - рассказал «Газете.Ru» оружейный эксперт, главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. - Таких не так уж и много, а тот существующий экспортный потенциал, который остался, не столь значителен.

Теоретически производство АК-74 можно наладить под заказ, использовать имеющиеся мощности, которые сейчас частично законсервированы. Тот же сербский оружейный завод «Партизан», который работает на 90% на американский рынок, взялся бы за подобный заказ.

Однако Пентагон предпочитает проводить закупки уже имеющихся немецких и румынских версий, так просто выгоднее. Что касается американской «дочки» Kalashnikov USA, то достаточно мутная история с этой компанией, которая не выполнила условий по локализации своей деятельности. Там ориентировались на калибр АКМ 7,62 мм, который был частично ориентирован на внутренний рынок и в большей степени на Восток. Американцам нет смысла разворачивать производство АК-74 на своей территории, проще в Европе его организовать, а еще лучше закупать имеющиеся. В самих США спрос на калибр 5,45-мм незначительный, соответственно нет смысла вкладываться в производство ради Украины».

Закупки Пентагоном автоматов АК-74, даже независимо от страны или стран, в которые предполагаются их последующие поставки, упираются и в еще одну существенную проблему. Это патроны калибра 5,45х39 мм. Подобные еще производят в Венгрии, Польше, Германии, частично в Израиле под автомат «Форт-221».

В самой Украине после утраты Луганского патронного завода в 2014 году выпуск боеприпасов, особенно автоматных патронов, так и не смогли наладить.

В их закупках Киев в большей степени ориентируется на страны бывшего Варшавского договора, где они хранятся в арсеналах, а также на оставшиеся страны-производители. Понятно, что после 2014 года в списке экспортеров Украины нет российских оружейных и патронных предприятий.


Виктор Сокирко

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