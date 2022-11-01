Путин рассказал о прошедшей встрече с Алиевым и Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что трехсторонняя встреча с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи была очень полезной, передает ТАСС.
Встреча продолжалась чуть более двух часов, уточнил Владимир Путин.
Сначала Путин встретился с армянской делегацией, затем провел беседу тет-а-тет с Пашиняном, впоследствии - с азербайджанской делегацией и президентом Алиевым. Затем состоялась трехсторонняя встреча.
«По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча», - указал Путин.
Ранее Путин сообщил, что целью трехсторонних переговоров в Сочи является выполнение всех договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах.
На встрече Ильхам Алиев заявил Путину, что Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном.
Алиев отметил, что трехсторонняя встреча может дать импульс для нормализации ситуации в Закавказье.
Ксения Максимова