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Газета.ru

Путин рассказал о прошедшей встрече с Алиевым и Пашиняном

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Источник изображения: gazeta.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что трехсторонняя встреча с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи была очень полезной, передает ТАСС.



Встреча продолжалась чуть более двух часов, уточнил Владимир Путин.

Сначала Путин встретился с армянской делегацией, затем провел беседу тет-а-тет с Пашиняном, впоследствии - с азербайджанской делегацией и президентом Алиевым. Затем состоялась трехсторонняя встреча.

«По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча», - указал Путин.

Ранее Путин сообщил, что целью трехсторонних переговоров в Сочи является выполнение всех договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах.

На встрече Ильхам Алиев заявил Путину, что Баку выдвинул пять принципов по нормализации отношений с Ереваном.

Алиев отметил, что трехсторонняя встреча может дать импульс для нормализации ситуации в Закавказье.


Ксения Максимова

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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