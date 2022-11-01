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В США рассказали о проблемах при производстве турецкого танка Altay

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Танк Altay
Танк Altay.
Источник изображения: defensenews.com

Турция готовит производство первых танков Altay, но существуют серьезные технические проблемы. Об этом сообщает американское издание Defense News со ссылкой на источник.

«Существуют серьезные технические и другие проблемы», — сказал он.

Отмечается, что Анкара ведет переговоры о покупке 100 двигателей и трансмиссий южнокорейского производства для танка Altay. Однако источник издания в отрасли сообщил об отсутствии прогресса в переговорах.

В компании BMC, которая будет производить Altay, заявили, что Турция получит первые танки в 2023 году. Генеральный менеджер компании Мехмет Карааслан сказал, что компания планирует поставлять восемь танков в месяц в рамках заказа на первую партию машин.

Компания BMC в 2018 году получила контракт на создание 250 танков Altay. Также компания будет обслуживать выпущенные машины и создаст технологический центр танковых систем. В Турции планируют выпустить 1000 танков Altay.

Ранее издание Popular Mechanics назвало доступность главным преимуществом российского танка Т-90.

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Страны
США
Турция
Южная Корея
Продукция
Altay
Т-90 "Владимир"
Компании
BMC
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