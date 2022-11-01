В США рассказали о проблемах при производстве турецкого танка Altay

Турция готовит производство первых танков Altay, но существуют серьезные технические проблемы. Об этом сообщает американское издание Defense News со ссылкой на источник.

«Существуют серьезные технические и другие проблемы», — сказал он.

Отмечается, что Анкара ведет переговоры о покупке 100 двигателей и трансмиссий южнокорейского производства для танка Altay. Однако источник издания в отрасли сообщил об отсутствии прогресса в переговорах.

В компании BMC, которая будет производить Altay, заявили, что Турция получит первые танки в 2023 году. Генеральный менеджер компании Мехмет Карааслан сказал, что компания планирует поставлять восемь танков в месяц в рамках заказа на первую партию машин.

Компания BMC в 2018 году получила контракт на создание 250 танков Altay. Также компания будет обслуживать выпущенные машины и создаст технологический центр танковых систем. В Турции планируют выпустить 1000 танков Altay.

Ранее издание Popular Mechanics назвало доступность главным преимуществом российского танка Т-90.