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ТАСС

Глава МИД Британии пригрозил РФ последствиями в случае применения ядерного оружия

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Джеймс Клеверли предупредил, что для Великобритании и союзников любое применение ядерного оружия изменит природу конфликта

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли предупредил, что применение ядерного оружия на Украине изменит природу конфликта и обернется серьезными последствиями для Москвы. Об этом министр заявил, выступая в понедельник в Палате общин (нижняя палата) парламента.

"Ни одна другая страна не говорит о применении ядерного оружия. Ни одна страна не угрожает России или президенту [РФ Владимиру] Путину. Он должен ясно понимать, что для Великобритании и наших союзников любое применение ядерного оружия изменит природу конфликта. Это имело бы серьезные последствия для России", - сказал глава Форин оффиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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