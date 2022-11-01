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Раскрыты подробности об атаковавших Черноморский флот беспилотниках

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Фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
Фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для атаки на корабли Черноморского флота беспилотные боевые катера. Такое предположение сделали авторы немецкого журнала Spiegel.

Журналисты напомнили, что еще в сентябре в сети появились фотографии катера-камикадзе, выброшенного на берег в Крыму. Подобный аппарат относительно компактен, оснащен камерой в носовой части, а также, по всей видимости, имеет заряд взрывчатого вещества, который детонирует при ударе.

При этом какие-либо подробности о технических характеристиках надводных устройств не раскрываются, также непонятно их происхождение.

Отмечается, что в апреле США обещали поставить Украине беспилотные катера для береговой обороны, однако та ли это модель и была ли она позже оснащена взрывчаткой, неизвестно.

Об атаке ВСУ, совершенной с помощью беспилотников, стало известно утром 29 октября. По данным властей Севастополя, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не были поражены, жертв и пострадавших нет. Позднее сообщалось, что в акватории вблизи города был ликвидирован надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты.

Впоследствии Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало ее террористическим актом.

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