Посольство РФ озабочено позицией Британии по военно-биологической деятельности США

Посольство призвало Лондон начать действовать в правовом поле Конвенции по биооружию

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании выразило озабоченность позицией Лондона, препятствующего началу международного расследования по теме возможного нарушения Соединенными Штатами Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении диппредставительства.

"Вызывает озабоченность ангажированная позиция Великобритании, которая поддерживает попытки Вашингтона и Киева заблокировать принятие в Совете Безопасности ООН решения о запуске механизма международного расследования в связи с военно-биологической деятельностью США на территории Украины", - отмечается в нем.

"Призываем правительство Великобритании перестать слепо идти на поводу у США и начать действовать в правовом поле КБТО. Напоминаем, что Великобритания является депозитарием КБТО, вследствие чего на ней лежит особая ответственность за выполнение положений конвенции", - добавили в посольстве.