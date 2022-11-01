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ТАСС

Посольство РФ озабочено позицией Британии по военно-биологической деятельности США

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Бактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория.
Источник изображения: © AP Photo / Murad Sezer

Посольство призвало Лондон начать действовать в правовом поле Конвенции по биооружию

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании выразило озабоченность позицией Лондона, препятствующего началу международного расследования по теме возможного нарушения Соединенными Штатами Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении диппредставительства.

"Вызывает озабоченность ангажированная позиция Великобритании, которая поддерживает попытки Вашингтона и Киева заблокировать принятие в Совете Безопасности ООН решения о запуске механизма международного расследования в связи с военно-биологической деятельностью США на территории Украины", - отмечается в нем.

"Призываем правительство Великобритании перестать слепо идти на поводу у США и начать действовать в правовом поле КБТО. Напоминаем, что Великобритания является депозитарием КБТО, вследствие чего на ней лежит особая ответственность за выполнение положений конвенции", - добавили в посольстве. 

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