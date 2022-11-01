Подводный флот Китая переходит на использование литий-ионных батарей

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Китай собирается модернизировать свой подводный флот, переведя часть обычных субмарин на литий-ионные аккумуляторы. Об этом сообщает издание South China Morning Post. По утверждению автора издания, китайский подводный флот скоро сможет питаться от литий-ионных батарей, опираясь на преимущества технологических разработок в сфере электромобилей.

В настоящее время именно Китай производит три четверти мировых аккумуляторов для электромобилей. Это делает страну лидером в сфере аккумуляторных технологий, что обязывает китайское руководство применять их достижения и в военной сфере.

Литий-ионные батареи способны удвоить возможности подводной лодки в плане длительности нахождения под водой, скорости выполнения операций. Об этом, в частности, говорят эксперты из Военно-морской академии подводного флота в Циндао, мнение которых цитирует китайский научный журнал Marine Electric and Electronic Engineering.

На протяжении последних десяти лет командование Народно-освободительной армии Китая вынашивало планы по замене свинцово-кислотных аккумуляторов на литий-ионные. Но военные руководители долгое время колебались.

Известно, что свинцово-кислотные батареи используются на подводных лодках со времен Второй мировой войны. Однако у них много недостатков. Среди них эксперты называют низкую емкость накопления энергии, медленную зарядку, слабую мощность, короткий срок службы, токсичные пары. В отличие от них, литий-ионные батареи обладают более высокой плотностью энергии, быстро заряжаются, долго служат.

Источник изображения: topwar.ru

Первая в мире подводная лодка с литий-ионными батареями SS 511 Oryu Морских сил самообороны Японии

Впрочем, это не означает, что у литий-ионных батарей нет своих недостатков. Например, они подвержены риску возгорания, что представляет большую опасность для подводных лодок. Одна перегретая ячейка может вызвать пожар, который на субмарине приведет к серьезным последствиям. Тем не менее, китайский эксперт Ван Фанг заявил, что уже есть решения, позволяющие повысить безопасность литий-ионных батарей, и эти решения получены в результате долгого развития китайской электромобильной отрасли.

Так как проблемы с рисками использования литий-ионных батарей решаются, вопрос замены на них свинцово-кислотных аккумуляторов не за горами. Например, использование железа и фосфата позволит заменить никель и кобальт в литий-ионных батареях, что приведет к повышению безопасности эксплуатации без ущерба для производительности.

Как утверждает South China Morning Post, сейчас на китайском электромобильном рынке количество машин, работающих на железо-фосфатных батареях превышает количество электромобилей, использующих никель-кобальтовые батареи. Кроме того, в качестве решения в сфере повышения безопасности подводных лодок, использующих литий-ионные батареи, рассматривается создание твердого углеродного и керамического покрытия для аккумуляторов.

Издание South China Morning Post обращает внимание на то, что ВМС Южной Кореи и Морские силы самообороны Японии уже используют литий-ионные батареи на своих подводных лодках: Корея с 2021 года, а Япония – с 2018 года. Прототипы литий-ионных батарей разработали и Франция с Германией, в планах которых также модернизация подводного флота.