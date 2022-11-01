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Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Реальные потребности Вооруженных сил России необходимо точно оценить и сопоставить их с возможностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом 31 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.


«В самые короткие сроки нам предстоит завершить формирование соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями. Продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить и, конечно, обеспечить надлежащее качество», — сказал он на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии РФ.

Ранее, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что проблемы со снабжением на начальном этапе проведения частичной мобилизации решены. Он заверил, что все войска обеспечены положенными видами довольствия, формой, одеждой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.

Также в ходе доклада Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России.

25 октября Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, специальные средства индивидуальной защиты очень важны для солдат.

Тогда же Путин подчеркнул, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли уже устареть, поэтому нужно ориентироваться на реальные потребности войск.


Глава государства объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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