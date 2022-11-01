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Техкульт

«Космический» восьмиосный вездеход «Шаман» оценили в 15,5 миллиона рублей

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Вездеход-амфибия «Шаман»

На известной площадке «Авито» было замечено объявление, в котором к покупке за 15,5 миллиона рублей предлагается восьмиколесный вездеход с названием «Шаман» — на аналогичном транспорте команды Роскосмоса осуществляют встречи возвращающихся космонавтов.

Вездеход обеспечивает быстрый прием прибывших космонавтов даже при всякого рода внештатных условиях и ситуациях — к примеру, при незапланированном «приземлении» спускаемой капсулы в водоем. При этом салон транспорта спроектирован с учетом возможности размещения в нем спецоборудования и необходимого персонала.

Вездеход-амфибия «Шаман»

Нужно отметить, что «Шаман» однажды даже стал героем в одном из выпусков популярной программы Top Gear. По сути это вездеход-амфибия, способный перемещаться как по суше так и по водной поверхности — во втором случае максимальная скорость достигает 7 км/ч. Что любопытно, все колеса вездехода являются поворотными, что обеспечивает ему возможность передвигаться «боком» или «крабом». «Шаман» может перевозить до 1,5 тонны груза, а габаритные размеры вездехода вписываются в требования по передвижению на дорогах общего пользования. На «Авито» выставлен «Шаман» 2022 года выпуска, находящийся в Санкт-Петербурге.

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Компании
Роскосмос
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