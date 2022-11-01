НАСА тестирует лунный дом на колесах для будущих астронавтов

Лунный ровер

В пыльной пустыне Аризоны катается необычное транспортное средство – обитаемый ровер для будущей лунной миссии. Его разработали в НАСА специально для программы «Артемида», которая предполагает, что астронавты будут совершить длительные походы и разбивать лагеря вдали от основной лунной базы. Для этого им нужно нечто большее, чем просто тележка с мотором, поэтому в итоге инженеры спроектировали полноценный дом на колесах для поездок по Луне.

Транспортное средство получило уникальную ходовую систему, в которой каждое колесо управляется отдельно и имеет собственную подвеску. Поэтому его можно поднять — например, чтобы «перешагнуть» через камень высотой до 30 см. Ровер умеет вращаться на месте, ездить боком и по диагонали, перемещаться по камням разного размера и покорять не слишком крутые склоны. При этом у него предельно простое управление при помощи джойстика, которое доказало свою эффективность в испытаниях. Поскольку лунные поездки рассчитаны на несколько суток, внутри ровера есть базовые условия для жизни, включая спальные места, холодильник и туалет. Во время первого теста группа испытателей провела внутри три дня и две ночи, перемещаясь по пустыне и выполняя различные геологические изыскания по указаниям из ЦУП. Предполагается, что ровер отправится на Луну в рамках третьей части программы «Артемида» в середине 2020-х.