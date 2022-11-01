Tesla готовится получить гигантский пресс для штамповки пикапов Cybertruck

Пресс для Cybertruck

Пикап Cybertruck уже стал самым ожидаемым автомобилем будущего, хотя его серийное производство до сих пор не началось. Но, похоже, шансы на это растут с каждым днем. Тех, кто сделал предзаказ на Cybertruck, наверняка обрадует новость, что компания Маска уже оплатила итальянской IDRA Group поставку нескольких массивных прессов, необходимых для выпуска затейливых кузовных деталей для «киберавтомобиля».

Буквально недавно в Сети появилось фото, на котором можно увидеть устройство 9000-тонного пресса Giga Press изнутри. А ранее был опубликован снимок самой большой плиты для него. Стоит заметить, что Маск заявил о планах по выпуску Cybertruck в 2019 году и уже неоднократно переносил сроки начала поставок. Сейчас есть все шансы на то, что он сдержит обещание, и новенькие машины начнут поступать своим владельцам. Начав принимать заказы, Tesla получила поддержку порядка миллиона пользователей, доказавших готовность купить эту «игрушку для взрослых» предзаказом. Общая сумма, которую они заплатят за электрические внедорожники будущего, составит внушительные 80 миллиардов долларов.