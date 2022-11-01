Как США лишают Европу промышленности и персонала

США заманивают к себе европейские предприятия, которые не могут существовать в условиях энергетического кризиса. Конца и края которому не видно. США даже узаконили свои желания. Германия и Франция обещают ответить тем же. Кто выиграет в этом разворачивающемся противостоянии Европы и Нового Света?

Вашингтон никогда и не скрывал своих экономических притязаний в отношении Европы. Ранее он прямо заявлял, что сам хочет продавать свой СПГ Европе и выдворить российский газ, а теперь также открыто хочет заработать на бедах европейской промышленности.

Каким образом? США приняли закон "О снижении инфляции". По нему США снизят налоги и предоставят льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США. Этот закон вызвал бурю негодования в Евросоюзе, так как бьет по европейской промышленности. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон считают это недобросовестной конкуренцией со стороны США и даже намерены провести переговоры с США по этому поводу, сообщила газета Politico.

Если переговоры с Вашингтоном провалятся, то ЕС готов "нанести ответный удар". Под этим ударом подразумевается то, что ЕС придется тоже субсидировать свои европейские предприятия внутри ЕС, чтобы нивелировать несправедливые конкурентные преимущества США.

Германия и Франция абсолютно правы в том, что главная цель американского закона не в снижении инфляции, а в том, чтобы переманить европейские заводы к себе.

Инфляция в Штатах действительно рекордно высокая, американцы к такому не привыкли. Однако сам закон в реальности никак не поможет снизить рост цен.

"Задача закона – не снизить инфляцию в США, а за счет привлечения бизнеса со всего мира в экономику Штатов сократить размер дефицита бюджета, стимулировать рост экономики, реализовать предвыборную "зеленую программу" Байдена, обогнав в данном вопросе Китай.

Например, бюджетное управление Конгресса высказало мнение, что данный правовой акт действительно позволит сократить дефицит федерального бюджета на 100 млрд долларов, но окажет лишь "незначительное влияние на инфляцию", – объясняет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

По его мнению, название документа преследует лишь пропагандистские цели, поскольку вскоре выборы в Конгресс, а партия Байдена не может проиграть. "На самом деле, даже в самих США известные экономисты сомневаются, что закон реально приведет к сокращению инфляции. Зато удастся привлечь немалые средства в декарбонизацию экономики, собрать налоги и пополнить бюджет", – говорит Деев.

Но куда более печальная новость для Макрона и Шольца состоит в том, что их "ответные" субсидии вряд ли изменят кардинально ситуацию.

Во-первых, разница цен в США и ЕС на энергоресурсы просто колоссальная. "В Европе в целом стоимость электроэнергии в этом году выросла в пять раз, тогда как компания BASF в Германии заявляет о росте стоимости в восемь раз и грозит перевести производство в США", – говорит Деев. В Штатах цены тоже подросли, но, конечно, не так сильно.

Во-вторых, цены даже не главное. "В США сейчас достаточно большое предложение энергоресурсов на внутреннем рынке. Хотя ситуация разная, например, в Западном Техасе много газа, а на северо-востоке дизельный кризис. Но объективно ситуация в США достаточно хорошая. В отличие от Европы, где главная проблема заключается даже не в дороговизне энергоресурсов, а в том, что их физически мало. И в ближайшие минимум год-два эту ситуацию решить будет нельзя", – считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Одних субсидий инвесторам в новые проекты будет недостаточно, чтобы решиться обосноваться в ЕС. Какой смысл открывать новое производство в Европе, если банально инвестор не знает, получится ли у него подключиться к сетям и законтрактовать необходимые объемы газа?

"Новые проекты Европа действительно уже потеряла. Потому что инвесторы видят, что ситуация очень неопределенная, и им проще уйти в США даже без каких-то дополнительных субсидий. Привлекательными площадками для новых проектов являются также Канада, Австралия, страны Ближнего Востока. Европа – непривлекательна, и исправить это субсидиями не получится. Какой смысл обсуждать субсидии, если Германия не до конца понимает, как будет переживать следующую зиму с точки зрения наличия ресурсов? Даже если инвестор готов платить за энергоресурсы большую цену, но не супервысокую, то его отпугнет проблема – а где взять эти дополнительные энергоресурсы", – объясняет Кондратьев.

"Евросоюз ждет один-три года жесткого дефицита всех энергоресурсов, который будет переживаться очень тяжело. Он будет характеризоваться сокращением и ограничением энергопотребления, то есть тем, что мы наблюдаем сейчас. В следующие несколько лет ситуация будет несколько лучше. Но в целом Евросоюз будет жить в стесненных условиях минимум пять-восемь ближайших лет.

Это очень много для современных инвестиций", – делает прогноз Кондратьев.

Речь идет о дефиците всех энергоресурсов: и газа, и электроэнергии, и, скорее всего, нефти и нефтепродуктов. Последствия по нефти ЕС в полной мере еще не смог оценить, так как нефтяное эмбарго вступит в силу только в начале декабря этого года. Между тем ситуация в ЕС уже критическая.

"Многие страны Западной Европы впервые за послевоенное время говорят о том, что у них зимой возможно веерное отключение электроэнергии. Это уже о многом говорит, даже если этого не произойдет. Это четкие сигналы инвесторам и гражданам. Потому что Европа не только потеряет новые проекты, но и новые привлекательные рабочие места. А это значит, что квалифицированные образованные люди могут начать уезжать из Европы в большем количестве, чем это было до текущего кризиса", – заключает собеседник.

Ольга Самофалова