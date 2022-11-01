Как США привели мир к глобальному кризису

Как заявил на Валдайском форуме Владимир Путин, всю планету в ближайшие годы ожидают радикальные перемены. Что именно имел в виду российский лидер, кто и каким образом создал предпосылки для столь решительных изменений и как может выглядеть это непредсказуемое сегодня будущее для всего мира и для России?

"Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны". Под этой фразой Владимира Путина, сказанной им в ходе заседания международного клуба "Валдай", готовы подписаться многие эксперты. Причем как из России, так и из других стран – Соединенных Штатов, Евросоюза, государств "глобального Юга". Везде пишут о том, что ближайшие годы будут определяющими в развитии цивилизации.

Да, в недавней истории человечества уже были "определяющие" десятилетия. Однако никогда раньше – даже в 30-е годы – ставки не были так высоки. По сути, в ближайшее десятилетие будет определяться, смогут ли человеческие цивилизации сосуществовать вместе по единым, всеми принятым правилам – в рамках процесса, который российский президент назвал "интеграцией".

Идеальный шторм

"Если либеральная глобализация – это обезличивание, навязывание всему миру западной модели, то интеграция, напротив – раскрытие потенциала каждой цивилизации в интересах целого, ради общего выигрыша. Если глобализм – это диктат, к этому все сводится в конечном итоге, то интеграция – это совместная выработка общих стратегий, выгодных всем", – говорил Владимир Путин. Альтернативой же этому процессу будет тотальная деградация, которая может привести не просто к мировой войне, а к войне ядерной. То есть, проще говоря, к уничтожению человеческих цивилизаций как таковых.

Причиной таких высоких ставок станет целый набор кризисов и проблем, которые достигнут кульминации именно в ближайшие годы. Которые, переплетаясь друг с другом, создают самый настоящий идеальный шторм, в который сейчас входят цивилизации.

Одной из этих проблем является конец глобализации как таковой. Глобализации, на которой базировалось американское доминирование в мире.

"Именно на унификации, на финансовом и технологическом монополизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и западная модель глобализации, неоколониальная по своей сути. Задача была понятная – укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике, а для этого поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты, сделать это под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости", – говорил Владимир Путин.

Однако США сами похоронили эту модель. Рост протекционизма, неспособность пройти испытание кризисами (в частности, коронавирус, когда абсолютное большинство стран предпочло закрыться даже для союзников и выживать самостоятельно), эгоистичная политика Америки по выкачиванию ресурсов из других государств, использование своего контроля за глобальными институтами (тем же долларом) для политического давления на страны – всё это привело к откату человечества от глобализма к регионализму.

И речь здесь не только об экономике, не только о каком-то политическом сотрудничестве и исчезновении шанса на появление единой глобальной и привлекательной для всех идеологии, но и об усилении конфликтности между региональными центрами силы, выстраивающими свои системы. Речь идет уже не столько о сосуществовании, сколько о попытке одних стран завоевать свое место под солнцем, а других – это место не дать. И если укрепление региональной интеграции в рамках ШОС пока не вызывает каких-то конфликтов, то, например, созданная американцами AUKUS прямо направлена на военно-политическое сдерживание Китая.

Паразиты и раскол

Еще одним вызовом в рамках идеального шторма становится глубочайший кризис внутри США. Прежде всего – кризис экономический.

Америка живет паразитарной жизнью, сводя бюджет за счет заимствований и постоянно увеличивая свой государственный долг. При Джозефе Байдене он пробил потолок в 30 триллионов долларов. Он будет лишь расти – а значит, Соединенным Штатам нужно, чтобы уровень надежности вложений в американскую экономику был самым высоким в мире, а процентные ставки по обслуживанию кредитов – самыми низкими.

Только в таких условиях инвесторы и центробанки других стран по-прежнему будут кредитовать американскую экономику.

Проще говоря, чем сложнее ситуация в американской экономике, тем в большем кризисе должны быть экономики других стран – в том числе и собственных союзников (для чего США сейчас и создают кризис в Европе). И все это будет протекать на фоне резкого удорожания ресурсов – ряд европейских СМИ уже писали о том, что период дешевой энергии закончился. Американская же мечта, напомним, базируется на принципе, что каждое следующее поколение американцев должно жить лучше, чем предыдущее.

Существует в США и кризис политический. Вся американская политическая система базировалась на нескольких китах.

Прежде всего – на двухпартийном сотрудничестве. Если в Европе и в целом ряде других стран контроль одной партии над законодательной сферой, а другой – над исполнительной приводил к внутриполитическому кризису и параличу, то для Соединенных Штатов это разделение было в порядке вещей. Республиканцы могли контролировать Конгресс, демократы сидели в Белом доме, и при этом обе партии прекрасно сотрудничали в рамках единого курса.

Вторым же китом была абсолютная уверенность в честности проводимых выборов. Это было особенно важно в ситуациях, когда в рамках мажоритарной избирательной системы разница между кандидатами от двух партий на выборах могла составлять всего лишь несколько процентов, а то и несколько десятых процента.

Сейчас же эти киты потонули. Примерно начиная с периода Обамы межпартийное сотрудничество начало исчезать, прежде всего из-за внутренней радикализации идеологии обеих партий. При Дональде Трампе конфликт вышел на принципиально новый уровень, когда демократы не просто отказались сотрудничать с республиканской администрацией, но и объявили ее лидера (не разделявшего демократические неолиберальные ценности) чуть ли не антихристом.

Сейчас же будет обратный эффект – после победы республиканцев на промежуточных выборах в двадцать втором году они просто сделают демократическую администрацию Джозефа Байдена "хромой уткой" за два года до истечения полномочий последней. Республиканцы будут топить действующую администрацию и саботировать ее решения – тем более после того как демократы, по мнению республиканцев, сфальсифицировали президентские выборы 2020 года. Кульминация кризиса ожидается в 2024 году, когда пройдут новые президентские выборы.

Америка в этой ситуации внутренней нестабильности становится крайне агрессивной. В том числе и потому, что принцип маленькой победоносной войны для объединения нации никто не отменял.

С конкурентами и без линий

Не менее важным элементом идеального шторма становится также рост американских конкурентов. В ситуации кризиса глобализации, а также роста агрессивности Соединенных Штатов, все больше и больше региональных центров силы начинают играть в свою игру. В рамках этой своей игры они бросают вызов Соединенным Штатам и установленным американцами негласным правилам игры.

Речь здесь идет не только о России с ее спецоперацией на Украине, не только о Китае с его претензиями на Тайвань и на экономическое доминирование в Восточной Азии, и даже не только об Иране с его стремлением довести свою ядерную программу до логического конца.

Речь об американских союзниках. Тех из них, чье руководство еще сохранило хотя бы часть суверенитета и в нынешних ситуациях сбегает с тонущего корабля американского лидерства. Выбирает свой собственный путь развития в отрыве от Америки.

И если у Германии такой политической воли нет, если старая Европа в целом еще идет в русле американских интересов, несмотря на серьезные побочные эффекты от такого следования, то Турция и Саудовская Аравия уже выбрали свой путь, направленный на многовекторность и диверсификацию внешних связей. Обе страны являются ключевыми союзниками Америки в своих регионах, и ослабление этих союзов ведет к еще большему росту американской агрессивности.

Наконец, все эти элементы идеального шторма обильно приправлены ядерным оружием. Оружием, которое десятилетиями сохраняло мир от глобальной войны, десятилетиями позволяло странам развиваться с полной уверенностью в собственной безопасности. Но это было в ситуации, когда данным оружием обладали ответственные игроки – то есть страны, управляющиеся ответственными лидерами, соблюдающими некие неписаные красные линии. Свод договоренностей, создававших некий потолок эскалации при любых конфликтах.

Сейчас же этих красных линий больше нет.

Подрывы американцами и британцами "Северных потоков", теракт на Крымском мосту, а также провокационный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань показали, что потолок пробит. А игра без красных линий, глобальная конкуренция и агрессивная политика вполне могут привести к тому, что цивилизация зайдет за порог ядерной войны.

Поэтому следующее десятилетие и будет определяющим. Либо мы найдем формы сосуществования и интеграции, либо, выражаясь словами известного ученого, четвертая мировая война будет вестись камнями и палками. "Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и неидеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным", – говорил Владимир Путин на "Валдае".

Геворг Мирзаян