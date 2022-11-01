Депутаты Госдумы обсудили развитие промышленных технологий и робототехники

На базе АО «ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы» прошло выездное заседание комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле. Участники обсудили ряд актуальных вопросов по развитию промышленных технологий и робототехники, а также совершенствованию производственных систем. По словам председателя комитета ГД Владимира Гутенёва, Владимирская область обладает мощным научно-техническим и промышленным потенциалом для внедрения новых инновационных решений.

«Для достижения технологического суверенитета и обеспечения национальной безопасности необходимо скорейшее принятие Стратегии развития робототехники, которая уже длительное время находится на стадии рассмотрения», – отметил Владимир Гутенёв.

В свою очередь, губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что тема технологического развития сегодня актуальна и в стране, и в мире, поэтому необходимо готовить инженерные кадры уже со школьной скамьи. «Мы объединяем все конструктивные силы на федеральном, региональном, местном уровне, чтобы обеспечить технологическую независимость и уверенный экономический рост в нашей стране», – сказал он.

Также на заседании обсудили возможность создания на территории Владимирской области центра оценки квалификаций, который позволит работодателям определять реальный уровень профессиональных знаний и умений работников, формируя кадровый состав, максимально востребованный на предприятиях.

На расширенном заседании Владимирского регионального отделения Союза машиностроителей России участники оценили работу Владимирского отделения, определили вектор развития на ближайшее будущее. «Наше региональное отделение активно работает по всем направлениям деятельности Союза машиностроителей России. Сегодня в отделение входит 15 предприятий. Недавно в состав вошли ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» и ПАО «Ковровский механический завод», и эта работа будет продолжена дальше», – отметил председатель Владимирского регионального отделения, генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

Также на совещании Владимир Пименов и ректор Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева Елена Лаврищева подписали соглашение о формировании на базе академии центра робототехники как развитие проекта непрерывного инженерного образования по модели «Школа – дополнительное образование – вуз – предприятие».