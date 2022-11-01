Китай нацелен на укрепление связей с Россией

WSJ: Пекин стремится к углублению отношений с Москвой на всех уровнях

Поддержка Россией решений съезда КПК и переизбрание Си Цзиньпина на третий срок свидетельствует об укреплении отношений между двумя странами, пишет WSJ. Пекин планирует углублять сотрудничество и дальше. Это вызвало бурю негодования в США.

Энн Симмонс

Джош Чин (Josh Chin), Вэньсин Фан (WenxinFan)

Высокопоставленный дипломат дал понять, что лидер КНР Си Цзиньпин, только что в нарушение всех норм заступивший на третий срок, намерен с удвоенной энергией взяться за и без того тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, продолжая вбивать клин между ними двумя с одной стороны и Западом — с другой.

В телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин хочет углубить отношения с Москвой “на всех уровнях”, говорится в заявлении МИД Китая.

По словам Вана, Китай непреклонно поддерживает усилия Путина в том, чтобы российский народ под его руководством сплотился и преодолел трудности, а также в укреплении статуса России как крупной державы на международной арене.

В свою очередь, Лавров поздравил Си Цзиньпина с “абсолютным успехом” на недавно завершившемся съезде Коммунистической партии в Пекине. Помимо третьего срока, он был важен с точки зрения объединения высшего руководства партии с союзниками и ставленниками, что открыло китайскому лидеру возможности для практически безраздельной власти в стране.

Среди выдвинутых на высокие должности лоялистов был и сам Ван, которого включили в Политбюро ЦК КПК, сделав высшим должностным лицом по иностранным делам как в партии, так и в правительстве.

Формально Пекин и Москва не являются дипломатическими союзниками, но наиболее влиятельным сторонником Путина всегда был именно китайский лидер. В сентябре оба выступили на региональном саммите в Узбекистане, ставшем их первой личной встречей с начала конфликта на Украине и первой заграничной поездкой Си с тех пор, как в начале 2020 года из Уханя пошло распространение COVID-19.

Во время этой встречи российский президент признал озабоченность Китая по поводу Украины, и некоторые политологи восприняли это признаком попыток Пекина дистанцироваться от участия Москвы в конфликте на территории соседней страны.

По словам Сунь Юнь (Yun Sun), директора Китайской программы в вашингтонском аналитическом центре Стимсона, телефонный разговор министров иностранных дел вероятнее всего произошел из-за внутренних проблем в обеих странах.

“Си необходимо верификация результатов партийного съезда кем-то из иностранных лидеров. Путин сталкивается с проблемами из-за конфликта на Украине, — сказала она. — Этот звонок скорее демонстрирует взаимную поддержку двух лидеров друг другу”.

Пока западные державы неустанно критикуют Путина за действия на Украине, многие страны глобального Юга во главе с Пекином продолжают его поддерживать.

Китай обеспокоен ситуацией и предпринимает меры во избежание западных санкций, заявляя, что не поставляет оружие России. Но при этом он поддерживает российскую экономику, в том числе путем закупок нефти, и неоднократно заявлял, что опасения Путина по поводу Украины вполне обоснованы.

Согласно расшифровке звонка, Лавров проинформировал китайского коллегу о ходе специальной военной операции на Украине и “выразил признательность китайской стороне за поддержку позиции России в пользу справедливого урегулирования ситуации”.

Выступая на конференции в Москве в четверг, Владимир Путин заявил следующее: “Китай прекрасно видит, что значат для России стремления Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам”. Он добавил, однако, что уважает позицию Пекина, который ратует за мирное разрешение кризиса.

Путин назвал Си Цзиньпина “близким другом”, а российско-китайские отношения — достигшими “абсолютно беспрецедентного уровня открытости, взаимного доверия и эффективности”. Российский лидер подчеркнул, что стороны сотрудничают во всех возможных сферах, начиная с от военно-технической и экономической и заканчивая культурной.

В ходе разговора министры Ван и Лавров договорились активизировать координацию в Совете безопасности ООН и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении российского МИД.

В китайском министерстве Украину упомянули лишь тезисно, отметив, что стороны обсуждали ее наряду с другими “международными и региональными проблемами, представляющими общий интерес”.

Тесные связи между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным вызвали бурю негодования в Вашингтоне. Излагая новую оборонную стратегию администрации Байдена, министр обороны США Ллойд Остин говорил об обеих странах.

По его словам, Вашингтон считает Москву проблемой из-за конфликта на Украине, но Пекин представляет собой еще более серьезную угрозу, поскольку Китай является “единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок и все больше возможностей для этого”.

Джош Чин — заместитель начальника китайского бюро The Wall Street Journal, отвечает за политику и новости в целом.

Энн Симмонс — руководитель московского бюро The Wall Street Journal, освещает политические, социальные и экономические нюансы современной России.

Вэньсинь Фан освещает бизнес и финансы для The Wall Street Journal из Гонконга.