Войти
ИноСМИ

Китай нацелен на укрепление связей с Россией

116
0
0
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: © AP Photo / Ng Han Guan

WSJ: Пекин стремится к углублению отношений с Москвой на всех уровнях

Поддержка Россией решений съезда КПК и переизбрание Си Цзиньпина на третий срок свидетельствует об укреплении отношений между двумя странами, пишет WSJ. Пекин планирует углублять сотрудничество и дальше. Это вызвало бурю негодования в США.

Энн Симмонс

Джош Чин (Josh Chin), Вэньсин Фан (WenxinFan)

Высокопоставленный дипломат дал понять, что лидер КНР Си Цзиньпин, только что в нарушение всех норм заступивший на третий срок, намерен с удвоенной энергией взяться за и без того тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, продолжая вбивать клин между ними двумя с одной стороны и Западом — с другой.

В телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин хочет углубить отношения с Москвой “на всех уровнях”, говорится в заявлении МИД Китая.

По словам Вана, Китай непреклонно поддерживает усилия Путина в том, чтобы российский народ под его руководством сплотился и преодолел трудности, а также в укреплении статуса России как крупной державы на международной арене.

В свою очередь, Лавров поздравил Си Цзиньпина с “абсолютным успехом” на недавно завершившемся съезде Коммунистической партии в Пекине. Помимо третьего срока, он был важен с точки зрения объединения высшего руководства партии с союзниками и ставленниками, что открыло китайскому лидеру возможности для практически безраздельной власти в стране.

Среди выдвинутых на высокие должности лоялистов был и сам Ван, которого включили в Политбюро ЦК КПК, сделав высшим должностным лицом по иностранным делам как в партии, так и в правительстве.

Формально Пекин и Москва не являются дипломатическими союзниками, но наиболее влиятельным сторонником Путина всегда был именно китайский лидер. В сентябре оба выступили на региональном саммите в Узбекистане, ставшем их первой личной встречей с начала конфликта на Украине и первой заграничной поездкой Си с тех пор, как в начале 2020 года из Уханя пошло распространение COVID-19.

Во время этой встречи российский президент признал озабоченность Китая по поводу Украины, и некоторые политологи восприняли это признаком попыток Пекина дистанцироваться от участия Москвы в конфликте на территории соседней страны.

По словам Сунь Юнь (Yun Sun), директора Китайской программы в вашингтонском аналитическом центре Стимсона, телефонный разговор министров иностранных дел вероятнее всего произошел из-за внутренних проблем в обеих странах.

“Си необходимо верификация результатов партийного съезда кем-то из иностранных лидеров. Путин сталкивается с проблемами из-за конфликта на Украине, — сказала она. — Этот звонок скорее демонстрирует взаимную поддержку двух лидеров друг другу”.

Пока западные державы неустанно критикуют Путина за действия на Украине, многие страны глобального Юга во главе с Пекином продолжают его поддерживать.

Китай обеспокоен ситуацией и предпринимает меры во избежание западных санкций, заявляя, что не поставляет оружие России. Но при этом он поддерживает российскую экономику, в том числе путем закупок нефти, и неоднократно заявлял, что опасения Путина по поводу Украины вполне обоснованы.

Согласно расшифровке звонка, Лавров проинформировал китайского коллегу о ходе специальной военной операции на Украине и “выразил признательность китайской стороне за поддержку позиции России в пользу справедливого урегулирования ситуации”.

Выступая на конференции в Москве в четверг, Владимир Путин заявил следующее: “Китай прекрасно видит, что значат для России стремления Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам”. Он добавил, однако, что уважает позицию Пекина, который ратует за мирное разрешение кризиса.

Путин назвал Си Цзиньпина “близким другом”, а российско-китайские отношения — достигшими “абсолютно беспрецедентного уровня открытости, взаимного доверия и эффективности”. Российский лидер подчеркнул, что стороны сотрудничают во всех возможных сферах, начиная с от военно-технической и экономической и заканчивая культурной.

В ходе разговора министры Ван и Лавров договорились активизировать координацию в Совете безопасности ООН и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении российского МИД.

В китайском министерстве Украину упомянули лишь тезисно, отметив, что стороны обсуждали ее наряду с другими “международными и региональными проблемами, представляющими общий интерес”.

Тесные связи между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным вызвали бурю негодования в Вашингтоне. Излагая новую оборонную стратегию администрации Байдена, министр обороны США Ллойд Остин говорил об обеих странах.

По его словам, Вашингтон считает Москву проблемой из-за конфликта на Украине, но Пекин представляет собой еще более серьезную угрозу, поскольку Китай является “единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок и все больше возможностей для этого”.

Джош Чин — заместитель начальника китайского бюро The Wall Street Journal, отвечает за политику и новости в целом.

Энн Симмонс — руководитель московского бюро The Wall Street Journal, освещает политические, социальные и экономические нюансы современной России.

Вэньсинь Фан освещает бизнес и финансы для The Wall Street Journal из Гонконга.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Узбекистан
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
15.09.2021
Večernji list (Хорватия): армии России и Китая превозносят союзничество, но втайне конкурируют
14.04.2021
У властей США нет стратегии в отношении Украины
12.04.2021
Actualno (Болгария): Россия никому не верит!
20.06.2016
Стратегический партнер России
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 01:33
  • 36663
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 00:12
  • 3
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:55
  • 12
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 12:05
  • 1
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи
  • 31.10 10:26
  • 13
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 30.10 20:02
  • 55
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 30.10 18:47
  • 4
Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
  • 30.10 18:45
  • 3
Путин не считает, что противника на Украине недооценили