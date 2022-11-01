Минобороны Болгарии намерено продлить сроки эксплуатации МиГ-29

ЦАМТО, 31 октября. Минобороны Болгарии объявило, что ищет решение для продолжения эксплуатации истребителей МиГ-29 за счет ремонта и/или поставок запчастей при поддержке Польши.

Об этом, отвечая на парламентский запрос, сообщил 28 октября министр обороны Димитар Стоянов.

В начале августа польской стороне был направлен запрос на покупку или ремонт 6 авиационных двигателей. Министр сообщил, что в результате проведенных переговоров Польша дала согласие на проведение ремонта всех шести двигателей. Он также подтвердил, что Министерство национальной обороны Польши приняло решение снять с вооружения один самолет МиГ-29 и подготовить его двигатели для продажи в Болгарию. Как предполагается, МНО Польши в ближайшие дни представит предложение и проект контракта на поставку двух двигателей.

Что касается ремонта 6 двигателей, который предполагается завершить к концу 2022 года, Минобороны направило польской стороне проект межправительственного соглашения. Заключение данного соглашения, вероятно, потребует больше времени с учетом необходимости последующей ратификации парламентом Болгарии.

Как указал министр, план временного правительства по закупке двух и, возможно, ремонту 6 двигателей не гарантирует длительную эксплуатацию МиГ-29, а направлен на обеспечение подготовки летного состава на приемлемом уровне до конца 2023 года.

Причиной продления сроков эксплуатации МиГ-29, вероятно, является задержка США поставок новых истребителей F-16.