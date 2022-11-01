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Названы причины частых поломок электромобилей

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Источник изображения: Фото: Beat Jau / Unsplash

Специалисты назвали причины, из-за которых электрокары чаще ломаются, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает издание SlashGear.

По словам журналистов тематического портала, электрокары имеют более простое устройство, чем традиционные автомобили, однако статистически чаще подвержены поломкам. Авторы сослались на отчет фирмы JD Power, согласно которому на каждые 100 электромобилей приходится в среднем 240 поломок. Специалисты назвали причины, по которым электрокары чаще попадают под отзывные кампании, чем машины с ДВС.

Авторы упомянули отчет Consumer Reports, согласно которому главные проблемы электрокаров связаны с прорывными и инновационными функциями. Автопроизводители применяют новые технологии, не успевая достаточно протестировать их. В связи с этим последним рекомендовали улучшить работу отделов контроля качества. Также частые поломки могут возникать из-за ослабления цепочки поставок деталей для автомобилей в связи с COVID-19.

Также авторы развеяли миф, что электромобили в основном отзывают из-за проблем с аккумулятором. По данным Consumer Reports, сопутствующая электроника, не связанная с двигателем и трансмиссией, выходит из строя наиболее часто.

В конце сентября Tesla решила отозвать 1,1 миллиона машин из-за неполадок в работе системы автоматического открытия окон. Ожидается, что производитель выполнит беспроводное обновление программного обеспечения.

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Tesla
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