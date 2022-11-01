Кремль сообщит, если появится указ о завершении частичной мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нужно ориентироваться на заявление министра обороны Сергея Шойгу в вопросе направления новых мобилизационных заданий в регионы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кремль проинформирует дополнительно, если появится указ президента РФ о завершении частичной мобилизации в России. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.

"Мы проинформируем вас дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, ждать ли появления документа о завершении частичной мобилизации.

Также на вопрос, может ли в отсутствие такого документа Минобороны направить новые мобилизационные задания в регионы, пресс-секретарь президента ответил, что "в данном случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться".