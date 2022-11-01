Войти
ТАСС

Кремль сообщит, если появится указ о завершении частичной мобилизации в России

118
0
0
Источник изображения: Владимир Смирнов/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нужно ориентироваться на заявление министра обороны Сергея Шойгу в вопросе направления новых мобилизационных заданий в регионы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кремль проинформирует дополнительно, если появится указ президента РФ о завершении частичной мобилизации в России. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.

"Мы проинформируем вас дополнительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, ждать ли появления документа о завершении частичной мобилизации.

Также на вопрос, может ли в отсутствие такого документа Минобороны направить новые мобилизационные задания в регионы, пресс-секретарь президента ответил, что "в данном случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
17.05.2021
Демонстрация флага
22.12.2020
Путин: использование искусственного интеллекта станет во многом определять исход боя
28.05.2020
Песков рассказал о сроках проведения совещаний по обороне
17.03.2020
Использование ударных дронов в Идлибе: какие выводы может сделать Россия
11.11.2019
"Важное дело": Трамп хочет посетить парад Победы в Москве
05.07.2019
Гидронавтов в России меньше, чем космонавтов, и гибель 14-и специалистов - это удар по флоту, отмечает эксперт
04.12.2017
Песков рассказал о встрече Путина с членами Совета безопасности России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 01:33
  • 36663
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 00:12
  • 3
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:55
  • 12
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 12:05
  • 1
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи
  • 31.10 10:26
  • 13
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 30.10 20:02
  • 55
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 30.10 18:47
  • 4
Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
  • 30.10 18:45
  • 3
Путин не считает, что противника на Украине недооценили