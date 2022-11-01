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ЦАМТО

Литва увеличит оборонный бюджет для финансирования закупки новых образцов ВиВТ

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Одна из полученных сухопутными войсками Литвы в 2021 году в первой партии из 50 единиц американских легких бронированных машин Oshkosh M1278A1 JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) (c) министерство национальной обороны Литвы
Одна из полученных сухопутными войсками Литвы в 2021 году в первой партии из 50 единиц американских легких бронированных машин Oshkosh M1278A1 JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) (c) министерство национальной обороны Литвы.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 31 октября. Правительство Литвы приняло решение выделить в текущем финансовом году дополнительные средства Министерству обороны страны для финансирования закупки некоторых новых образцов вооружения.

Как сообщает Defense News, литовское руководство в этом году решило увеличить оборонный бюджет примерно на 148 млн. евро (144,5 млн. долл. США). С учетом этого, в общей сложности правительство выделит на оборону в 2022 ф.г. 2,52% ВВП.

"В контексте ситуации на Украине мы увеличиваем финансирование обороны, последовательно выполняя соглашение, достигнутое парламентскими партиями", – заявила в своем пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.

В заявлении МНО Литвы говорится, что литовские и американские официальные лица планируют в срочном порядке подписать уже в этом году контракты на важные для Литвы типы вооружений, в том числе на покупку РСЗО M142 HIMARS, барражирующих боеприпасов Switchblade, а также бронированных машин JLTV.

Как напоминает Defense News, с начала конфликта Литва передала Украине около 50 бронетранспортеров M-113, поэтому приобретение бронеавтомобилей JLTV призвано частично восполнить пробел, образовавшийся в данном сегменте военной техники.

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Страны
Литва
США
Украина
Продукция
HIMARS
JLTV
M113 БТР
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