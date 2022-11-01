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ТАСС

В Роскосмосе считают критически важным развивать радиолокацию из космоса

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Малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э" (c) bmpd
Малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э" (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По словам заместителя гендиректора госкоропорации Валерия Шерина, необходимо наращивать собственные мощности в этом контексте

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. России критически важно наращивать радиолокационное и высокодетальное дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Об этом в понедельник сообщил статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса Валерий Шерин.

Он напомнил, что многие заказчики, в том числе федеральные органы исполнительной власти долгое время использовали данные ДЗЗ от иностранных источников. "На сегодняшний день такой возможности нет. <...> Критически важно наращивать собственные мощности в этом контексте - это высокодетальная оптика с высоким разрешением, ну и развитие радиолокации, которая не привязана ко времени суток и погодным условиям", - сказал Шерин на круглом столе "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития" в Совфеде. 

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