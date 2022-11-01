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ТАСС

Путин утвердил празднование в 2023 году 100-летия гражданской авиации

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Самолеты Ту-104 на Внуковском аэродроме, 1958 год
Самолеты Ту-104 на Внуковском аэродроме, 1958 год.
Источник изображения: © Валентин Мастюков, Александр Коньков/ТАСС

Президент РФ поручил правительству в месячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия гражданской авиации. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Постановляю провести в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия отечественной гражданской авиации", - говорится в указе.

В связи с этим правительству поручается в месячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку плана соответствующих мероприятий. Федеральным и региональным госорганам рекомендуется помогать в такой работе. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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