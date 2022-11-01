Премьер Украины сообщил о повреждении 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах

По словам Дениса Шмыгаля, нарушено электроснабжение сотен населенных пунктов

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении в понедельник 18 объектов инфраструктуры, главным образом энергетической, в результате чего нарушено электроснабжение сотен населенных пунктов.

"Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам премьера, локальные аварийные отключения продолжаются в Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.