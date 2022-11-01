До конца года Киев ждет поставок еще около 300 беспилотников для армии

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уточнил, что есть сложности с импортом запчастей для БПЛА

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Украина получит по заключенным контрактам до конца года еще около 300 беспилотных летательных аппаратов для армии, сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию Forbes Украина, опубликованном в понедельник.

"Сейчас есть контракты на 1033 дрона - почти 2 млрд гривен (около $54,2 млн - прим. ТАСС). Примерно 70% из них уже получили. До конца года поставят сдачу", - сказал он.

Федоров уточнил, что есть определенные сложности с импортом запчастей для БПЛА, в том числе бывают проблемы на границе.

В начале октября Федоров сообщал, что среди приобретенных Киевом БПЛА есть дроны-камикадзе Warmate 3.0, предназначенные для поражения легкобронированной техники и средств ПВО, аппараты Penguin, которые передают данные по зашифрованным каналам, а также "сотни дронов" DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF, выполняющих разведывательные задачи.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время поездки в Турцию обсудил с руководителями компании Baykar, которая выпускает ударные БПЛА Bayraktar, запуск их производства на Украине. 8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Baykar купила на Украине земельный участок под строительство завода по выпуску и обслуживанию Bayraktar.