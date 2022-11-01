Военный эксперт объяснил прибытие авианосной группы ВМС США в Европу

Военный эксперт Дандыкин назвал демонстрацией мускулов прибытие второй авианосной группы ВМС США в Европу

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин 31 октября прокомментировал «Известиям» новость о том, что в Европу отправляется вторая американская авианосная ударная группа с атомным авианосцем USS Gerald Ford.

Эксперт отметил, что, «во-первых, это накачка и демонстрация мускулов, моральное давление на Россию», а во-вторых, англичане обеспокоены визитами кораблей и субмарин РФ в Атлантику и проходом их у британских берегов.

«Наши корабли идут нейтральными водами, с соблюдением всех международных правил судоходства, но англичане не уверены в своих силах и всегда поднимают крик при их приближении. На свои два авианосца, которые постоянно ремонтируются, они не надеются», — сказал он.

По словам эксперта, в ходе такого визита американцы также продемонстрируют свою военную поддержку Европе.

«Правда, выглядит такая помощь неоднозначно. Фактически США сейчас экономически разрывают страны Старого Света, заставляя отказаться от российских энергоносителей. Насколько они надежные защитники, можно судить по Афганистану. Американская 101-я воздушно-десантная дивизия, которая сейчас объявилась в Румынии, прикрыла эвакуацию только своих частей и верхушки страны. Всех остальных они бросили», — сказал он.

Военно-морской флот России готов к визитам авианосной ударной группы, отметил Дандыкин.

«Наши военнослужащие, отслеживающие действия флотов стран НАТО, будут пристально наблюдать за американцами», — заключил капитан.

29 октября издание UK Defense Journal сообщило, что точные даты прихода группы неизвестны. Отмечалось, что изначально авианосец планировал пришвартоваться в порту британского Портсмута на юге Англии. Однако из-за слишком большого размера судна было принято решение бросить якорь на близлежащей стоянке Спитхед.

В состав авианосной группы входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage, USS McFaul, USS Thomas Hudner, а также судно для пополнения запасов кораблей USNS Joshua Humpreys, сухогруз USNS Robert E. Peary и катер USCGC Hamilton.

В настоящий момент в Средиземном море находится еще один авианосец ВМС США USS Harry S. Truman в составе с группой из еще пяти кораблей. Американские власти решили оставить его в европейской акватории в декабре прошлого года на фоне обострения ситуации вокруг Украины.