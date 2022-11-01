Вездеход ТМ-140 прошел более 1 тыс. км в ходе испытаний в Арктике

По информации "Курганмашзавода", техника преодолела маршрут, который пролегал от Анадыря до мыса Шмидта, в экспедиции также приняли участие другие колесные и гусеничные вездеходы отечественного производства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Гусеничный вездеход ТМ-140 производства "Курганмашзавода" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) прошел испытания в рамках арктической комплексной экспедиции экспедиции "Умка-2022" под командованием Военно-морского флота РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия в понедельник.

"Маршрут протяженностью 1 100 км, выстроенный военными топографами, пролегал от Анадыря до мыса Шмидта практически через всю Чукотку. Вместе с ТМ-140 "Курганмашзавода" в экспедиции приняли участие другие колесные и гусеничные вездеходы отечественного производства. По холмистой тундре, болотам и курумнику техника ежедневно проходила от 60 до 150 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий запас топлива и продовольствия, а также армейскую палатку весом около 400 кг в течение экспедиции вез ТМ-140, поскольку грузоподъемность машины позволяла взять их без снижения характеристик проходимости. Кроме того, когда до мыса Шмидта оставалось 200 км, дорогу экспедиции преградила полноводная река Амгуэма. "Только ТМ-140 легко преодолела и это препятствие, так как курганский вездеход - плавающий. Для остальных машин и ширина водной преграды, и течение оказались не по силам", - подчеркнули в КМЗ.

В течение 11 дней экспедиции военные специалисты составляли подробные отчеты, которые легли в основу итогового доклада об экспедиции главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

ТМ-140 является одним из лучших вездеходов по проходимости. Машина обладает высокой маневренностью даже на грунтах с низкой несущей способностью. Гусеничный вездеход, перевозящий груз весом до 4 тонн, способен преодолевать болота, районы вечной мерзлоты.

"Курганский машиностроительный завод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Помимо военной техники предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения: гусеничные вездеходы, мини-погрузчики с бортовым поворотом и другое оборудование.