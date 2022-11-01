В Роскосмосе сообщили о сокращении сотрудничества с NASA

При этом гособоронзаказ и заказы гражданского назначения растут

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудничество в космической сфере между Роскосмосом и NASA сокращается, при этом гособоронзаказ и заказы гражданского назначения растут. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса Валерий Шерин.

"По итогам истекших практически десяти месяцев этого года очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги Роскосмоса снижается, сотрудничество с NASA сокращается, доля госпланирования и госзаказа и в части гособоронзаказа, и в части продуктов гражданского назначения возрастает", - сообщил Шерин в понедельник на круглом столе "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития" в Совфеде.

По словам замгендиректора Роскосмоса, в космической отрасли есть инструмент долгосрочного планирования - госпрограмма "Космическая деятельность России", которая сформирована на период до 2030 года. "Но было и остается существенное расхождение между содержательным наполнением программы и ее соответствующим финансовым обеспечением", - подчеркнул он.

Шерин пояснил, что содержательно деятельность планируется на очень длительный период, это объясняется многими факторами: ключевым является длительное изготовление товара. "Например, новый космический аппарат от ОКРа [опытно-конструкторской работы] до момента первого летного испытания - это пять-семь лет", - добавил замгендиректора, отметив, что даже изготовление ракеты-носителя "Протон", технология которой отработана, занимает не менее двух лет.