Войти
ЦАМТО

В Индии началось строительство сборочного предприятия по производству самолетов C-295M

115
0
0
Самолет Airbus Military С295М
Первый военно-транспортный самолет Airbus Military С295М (бортовой номер "01 красный", серийный номер S-093), поставленный Силам воздушной обороны Казахстана.10.2014.
Источник изображения: Stefan Roesch / airliners.net

ЦАМТО, 31 октября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 30 октября принял участие в состоявшейся в Вадодаре (шт.Гуджарат) церемонии закладки первого камня в фундамент предприятия по производству самолетов ВТА C-295M для ВВС Индии.

Это первый проект, в рамках которого военные самолеты будут производиться в Индии частной компанией. Общая стоимость проекта составляет 219,35 млрд. рупий. По заявлению премьер-министра, производимые на заводе самолеты ВТА не только укрепят боеспособность Вооруженных сил, но и помогут в развитии новых возможностей в сегменте авиастроения.

Как сообщал ЦАМТО, 24 сентября 2021 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Airbus Defense & Space контракт на поставку 56 самолетов ВТА C-295M для ВВС страны. Одновременно стороны подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus будет выполнять компенсационные обязательства в размере 30% стоимости продажи. Контракты были подписаны после одобрения закупки в сентябре 2021 года Комитетом по безопасности правительства Индии (CCS). Совет по оборонным закупкам МО Индии одобрил проект еще в мае 2015 года.

Новые самолеты предназначены для замены 50 состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro, которые эксплуатируются с середины 1960-х гг. Предполагается, что C-295M расширят возможности ВВС Индии в секторе тактических воздушных перевозок, особенно в северном и северо-восточном районах, а также на Андаманских и Никобарских островах.

Как планируется, первые 16 самолетов будут поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании в период с сентября 2023 года по август 2025 года. Еще 40 ед. C-295M будут изготовлены по лицензии в Индии СП TATA Consortium, сформированным Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Tata Consultancy Services (TCS), на заводе в Вадодаре в течение 10 лет после подписания контракта. Это первый проект, предусматривающий сборку военных самолетов в Индии частной компанией. Ожидается, что первый собранный в Индии самолет будет поставлен ВВС страны в сентябре 2026 года. Индийские предприятия также будут задействованы в производстве комплектующих для самолета. Предполагается, что 96% работ над самолетом, который Airbus выпускает на предприятии в Испании, будет выполняться в Индии TATA Consortium. Производство более 13400 деталей, 4600 узлов и всех семи основных агрегатов будет производиться в Индии. После завершения поставки 56 самолетов, Airbus Defence & Space получит право продавать произведенные в Индии самолеты гражданским операторам и экспортировать их в страны, в которые это разрешило правительство Индии.

Самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина может применяться с коротких или неподготовленных взлетно-посадочных полос, обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 50 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом. Самолет оборудован задней рампой для погрузки/разгрузки и парашютного десантирования. Все 56 С-295 будут оснащены встроенным пакетом средств радиоэлектронного противодействия национального производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Испания
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
Tata Motors
Похожие новости
22.06.2022
Германия планирует приобрести дополнительные самолеты P-8A "Посейдон"
28.09.2021
Подписан контракт на поставку ВВС Индии 56 самолетов ВТА C-295MW
13.09.2021
Индия закупит десятки военно-транспортных самолётов
13.09.2021
Правительство Индии одобрило закупку 56 самолетов ВТА C-295MW
12.01.2021
Минобороны Индии намерено приобрести 56 самолетов C-295
25.02.2015
Против чалта хай авиация бессильна — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 01:33
  • 36663
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 00:12
  • 3
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:55
  • 12
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 12:05
  • 1
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи
  • 31.10 10:26
  • 13
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 30.10 20:02
  • 55
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 30.10 18:47
  • 4
Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
  • 30.10 18:45
  • 3
Путин не считает, что противника на Украине недооценили