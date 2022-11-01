В Индии началось строительство сборочного предприятия по производству самолетов C-295M

ЦАМТО, 31 октября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 30 октября принял участие в состоявшейся в Вадодаре (шт.Гуджарат) церемонии закладки первого камня в фундамент предприятия по производству самолетов ВТА C-295M для ВВС Индии.

Это первый проект, в рамках которого военные самолеты будут производиться в Индии частной компанией. Общая стоимость проекта составляет 219,35 млрд. рупий. По заявлению премьер-министра, производимые на заводе самолеты ВТА не только укрепят боеспособность Вооруженных сил, но и помогут в развитии новых возможностей в сегменте авиастроения.

Как сообщал ЦАМТО, 24 сентября 2021 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Airbus Defense & Space контракт на поставку 56 самолетов ВТА C-295M для ВВС страны. Одновременно стороны подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus будет выполнять компенсационные обязательства в размере 30% стоимости продажи. Контракты были подписаны после одобрения закупки в сентябре 2021 года Комитетом по безопасности правительства Индии (CCS). Совет по оборонным закупкам МО Индии одобрил проект еще в мае 2015 года.

Новые самолеты предназначены для замены 50 состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro, которые эксплуатируются с середины 1960-х гг. Предполагается, что C-295M расширят возможности ВВС Индии в секторе тактических воздушных перевозок, особенно в северном и северо-восточном районах, а также на Андаманских и Никобарских островах.

Как планируется, первые 16 самолетов будут поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании в период с сентября 2023 года по август 2025 года. Еще 40 ед. C-295M будут изготовлены по лицензии в Индии СП TATA Consortium, сформированным Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Tata Consultancy Services (TCS), на заводе в Вадодаре в течение 10 лет после подписания контракта. Это первый проект, предусматривающий сборку военных самолетов в Индии частной компанией. Ожидается, что первый собранный в Индии самолет будет поставлен ВВС страны в сентябре 2026 года. Индийские предприятия также будут задействованы в производстве комплектующих для самолета. Предполагается, что 96% работ над самолетом, который Airbus выпускает на предприятии в Испании, будет выполняться в Индии TATA Consortium. Производство более 13400 деталей, 4600 узлов и всех семи основных агрегатов будет производиться в Индии. После завершения поставки 56 самолетов, Airbus Defence & Space получит право продавать произведенные в Индии самолеты гражданским операторам и экспортировать их в страны, в которые это разрешило правительство Индии.

Самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина может применяться с коротких или неподготовленных взлетно-посадочных полос, обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 50 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом. Самолет оборудован задней рампой для погрузки/разгрузки и парашютного десантирования. Все 56 С-295 будут оснащены встроенным пакетом средств радиоэлектронного противодействия национального производства.