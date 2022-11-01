EilerFX отзывы: какая доходность рекомендаций брокера

EilerFX служит прекрасным примером того, каким должен быть в 21 столетии инвестиционный брокер для частных лиц. Компания относительно молодая, но уже успешно работает в различных уголках мира, имея в том числе представительства и на территории РФ.

Чтобы привлечь внимание широких масс, брокер постарался сделать трейдинг и инвестиции доступными для каждого. С этой целью ввели тип счета с небольшой величиной входа, предоставили обучение, организовали работу большого отдела поддержки, чтобы у клиентов были персональные менеджера и т. д. А еще, если почитать отзывы об EilerFX, видно, что созданная торговая среда отлично подходит и опытным трейдерам, и начинающим. И если принять во внимание ряд этих очевидных преимуществ, то появляется стойкое желание узнать о брокерской организации как можно больше. Что мы и постараемся сделать вместе с вами в обзоре дальше.

Отзывы об EilerFX: какие выводы позволяют сделать?

Посмотреть отзывы об EilerFX несложно. Для этого необходимо пробежаться взглядом по веб-страницам следующих сайтов:

Medium (https://medium.com/@EilerFX/eilerfx-%D0%BE%), Blogspot (https://eilerfx.blogspot.com/2022/07/eilerfx.html) и прочие популярные агрегаторы статей, а также платформы для ведения блогов. Одноклассники, ВКонтакте и другие соцсети. Но в первую очередь именно две указанные. Объясняется это парой очевидных причин. Все-таки ОК и ВК – самые популярные в РФ сети, и это раз. Ну а два – здесь EilerFX ведет свои официальные сообщества.

Ну, и следует учитывать, что сейчас в Сети полно полезных сайтов о трейдинге, а также разнообразных форумов финансовой тематики. На подобных площадках можно встретить и обзоры, и отзывы об EilerFX.

Начитавшись комментариев с разных сайтов, легко сделать несколько интересных выводов:

В EilerFX с уважением относятся к каждому из клиентов. Поэтому разделение аккаунтов по размеру депозита хоть и присутствует, но его цель – создать для отдельных групп качественные условия. Так что новичкам не нужно ожидать сложностей, как это бывает у некоторых брокеров, нацеленных на работу исключительно с состоятельными клиентами. В EilerFX соблюдают все принятые обязательства. И особенно финансовые. У пользователей не возникает ни задержек, ни каких-то других сложностей со снятием средств. Постоянно происходит доработка условий сотрудничества. И это легко проверяется. Стоит просто сопоставить текущие отзывы об EilerFX с более старыми. Служба технической поддержки содержит русскоязычный отдел. Поэтому при обращении с любым вопросом или затруднением, можно рассчитывать, что помощь придет на понятном русском языке. Еще сообщения пользователей содержат массу положительных оценок в адрес услуги торговых рекомендаций (сигналов). Это такой сервис, который подключается бесплатно и позволяет пользователям повторять сделки экспертов, неплохо зарабатывая, но не утруждая себя изучением рынков или просиживанием часами за просмотром ценовых графиков.

Последний пункт выглядит достаточно интересно для того, чтобы рассмотреть тему инвестиций более глубоко.

Как начать инвестировать в EilerFX

Те, кто желает зарабатывать спокойно и пассивно, могут воспользоваться такими преимуществами брокера:

Большое разнообразие активов. Используя финансовые инструменты разных рынков и их взаимосвязи, можно сформировать инвестиционные портфели с разными показателями и задачами. Если потребуется, можно запросить помощь представителей EilerFX. Рекомендации для трейдинга. Еще раз подчеркнем – предоставляются бесплатно. И когда читаешь отзывы об EilerFX, то легко заметить, что этим вариантом успешно пользуются тысячи инвесторов. Главная причина такой популярности указанной услуги состоит в том, что она дает то, что нужно. А именно: позволяет выйти на стабильный доход с первых дней, не имея глубоких познаний о работе финансовых рынков.

Как начать пользоваться торговыми рекомендациями?

Трансляция сигналов происходит на безвозмездной основе. Однако одного желания для их получения мало. В компании смотрят за тем, что такой удобный вид заработка был доступен только для зарегистрированных клиентов, понимающих, что и как нужно делать. Так что для использования рекомендаций сперва потребуется:

Регистрация на сайте EilerFX. Занимает до минуты времени. Пополнение. Лишь после первых денежных взносов активируется полный набор функций личных кабинетов (ЛК). Минимальная сумма первого пополнения составляет 150 USD. Создав и пополнив счет, связываются с представителями брокера. Они, во-первых, расскажут об актуальных акциях и спецпредложениях. Во-вторых, дадут полезные советы по взаимодействию с EilerFX. В-третьих, подключат сигналы после небольшого инструктажа. Его цель – убедиться, что инвестор понимает основы трейдинга и трезво оценивает риски. Поэтому пользователю напомнят о важности постановки стопов, запрете усреднений, соблюдении осторожного риск-менеджмента и т. д.

Сколько принесут инвестиции?

Часто звучащий и волнующий потенциальных инвесторов вопрос. Только вот точно ответить на него довольно проблематично. Поскольку, с одной стороны, те, кто зарабатывает, особо не спешат делиться финансовыми результатами. С другой стороны, разные люди используют различный риск, подход к управлению открытой позицией и т. д. Но отзывы об EilerFX дают возможность весьма точно обрисовать перспективы в процентном отображении.

Пользователи сообщают, что представители компании рекомендуют риск в сделке на уровне 1-2%. При этом точность сигналов составляет около 40%, но соотношение тейка к стопу обычно равно 1:3 и больше. В результате выходит, что в месяц даже при небольшом количестве сигналов удается зарабатывать от 10-15%. И если не снимать полученную прибыль, а реинвестировать, то первоначальный депозит можно за год приумножить в 3-5 раз!

Посчитайте, сколько лет нужно, чтобы превратить 1000 USD в миллион долларов, если увеличивать ее в год хотя бы в 3 раза. Ответ вас явно удивит. А если не хотите считать, то выполним это за вас. И скажем, что тысяча баксов превратится в миллион за 6 с небольшим лет. Если же вложить больше или докладывать деньги на депозит по ходу, то выйти на миллион можно и значительно раньше. К тому же какой-то год может оказаться значительно более успешным, позволив увеличить счет, к примеру, не в три раза, а в 5-10!

Какие из рынков доступны для инвестиций?

К числу конкурентных преимуществ EilerFX относится универсальность. Этот один брокер может заменить собой несколько других. Поскольку тут можно торговать:

Валютными парами с Форекса. Цены на иностранные валюты непрестанно колеблются. И хотя изменения не очень большие, но за счет высокого кредитного плеча частные трейдеры могут неплохо зарабатывать. В EilerFX доступны и популярные валюты вроде доллара, евро, рубля, фунта. А также присутствует большой выбор второстепенных валют, которые еще называют экзотическими. Это мексиканское пессо, бразильский реал, польский злотый, турецкая лира, датская крона и др. Акции фондовой биржи Нью-йорка. А там, если кто не знал, торгуются ценные бумаги ряда самых капитализированных мировых корпораций из разных стран. И если ранее выход на фондовую площадку требовал больших сложностей, то теперь через механизм CFD-контрактов ничто не мешает покупать акции с кредитным плечом даже на небольшие суммы. Индексные фонды. Еще один замечательный вид инструментов, торгующихся на фондовых биржах и фактически отображающих общую ситуацию на них. Наиболее популярными активами этой категории выступает американский индекс SP500, немецкий DAX30, британский FTSE 1000, японский NIKKEI 100. Товарный сектор, чьи активы преимущественно торгуются на Чикагской CME, тоже представлен весьма неплохо. Клиенты могут извлекать прибыль из движения цены металлов, нефти, газа, кофе, хлопка и т. д. Криптовалютный рынок. Цифровые активы радуют ростом и становятся год от года все более популярными. И тому не мешает их яростная критика со стороны различных правительств или банковских институтов. А уж после событий 2020, когда оказалось, что часть крупных корпораций уже сидят на биткоинах, сомневаться в дальнейшей востребованности криптовалют и вовсе не приходится. Выбор монет в EilerFX скромный, но найти наиболее актуальные труда не составит.

Условия для сотрудничества с EilerFX

Минимальное депо: от 150 USD. Стартовый объем в одной позиции: 0,01 лота. Максимальная величина лота: 100. Уровень кредитного плеча: до 1:100. Исполнение сделок: Instant. Спред: фиксированный для отдельных разновидностей активов. Снятие средств и пополнение счета возможно в топовых криптовалютах (BTC, USDT, ETH, XRP), национальных валютах через банковские карты и электронные кошельки. Среди последних числятся удобные для россиян Qiwi, ЮМани и др.

Сотрудничество с EilerFX будет перспективным для всех категорий трейдеров. Руководство брокера позаботилось про то, чтобы каждому было максимально комфортно торговать или инвестировать. А для инвестиций, как было указано выше, здесь особо удобные условия. Даже новичкам без опыта не составит труда наладить себе заработок в пассивном или даже полупассивном режиме, если речь о трейдинге на основании готовых рекомендаций. Так что стоит зарегистрироваться и самим оценить преимущества сотрудничества. А если сделали это, то не поленитесь, пожалуйста, оставить свой отзыв об EilerFX.