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ТАСС

В Минобороны сообщили, что к проведению осеннего призыва в России все готово

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Источник изображения: Донат Сорокин/ ТАСС

Призывная кампания начнется 1 ноября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Все необходимые запасы, в том числе обмундирования, продовольствия и оборудования, созданы в России к началу осеннего призыва. Об этом заявил начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тыс. призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации. <…> К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы," - сказал он. Видео заявления Цимлянского опубликовано в понедельник в Telegram-канале Минобороны России.

Как пояснил адмирал, в военные комиссариаты заблаговременно завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество.

Он также отметил, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Призыв будет проводиться в плановом порядке в сроки, установленные законодательством России.

"Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники", - сказал Цимлянский.

"Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, - добавил он. - А военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания". 

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