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ТАСС

Китай запустил лабораторный модуль "Мэнтянь" к национальной орбитальной станции

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Long March-5B
Long March-5B.
Источник изображения: defencetalk

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан при помощи ракеты-носителя Long March-5B

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Китай в понедельник осуществил запуск лабораторного модуля "Мэнтянь" к национальной орбитальной станции. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен в 15:37 по местному времени (10:37 мск) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5-би", CZ-5B).

Как заявил в эфире телеканала начальник космодрома Дэн Хунцинь, запуск признан успешным.

"Мэнтянь" (в переводе с китайского - "мечты о небе") - второй лабораторный модуль китайской орбитальной станции. Его вес составляет около 23 тонн, длина - 17,88 м, диаметр - 4,2 м. Он будет использоваться в основном для исследований в области микрогравитации, а также для проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, науки о горении и фундаментальной физики.

Первый лабораторный модуль станции - "Вэньтянь" (в переводе с китайского "вопросы к небу") был запущен 24 июля этого года, он предназначен в основном для биологических исследований. Помимо оборудования в нем, как и в основном модуле станции - "Тяньхэ", есть три спальные зоны, санитарный узел и кухня, что позволит размещать на станции до шести космонавтов во время смены экипажа.

Кроме того, "Вэньтянь" оборудован небольшой роботизированной рукой. Ее вес, длина и грузоподъемность значительно меньше параметров руки-манипулятора, установленной на главном модуле станции, однако точность ее позиционирования в пять раз выше, что позволяет осуществлять более сложные операции.

На данный момент станция состоит из базового модуля "Тяньхэ", лабораторного модуля "Вэньтянь", грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14". После стыковки модуля "Мэнтянь" с основным модулем строительство станции будет завершено, она примет Т-образную форму.

Экипаж "Шэньчжоу-14" прибыл на станцию в начале июня и, как ожидается, пробудет там до конца декабря. Он состоит из трех человек - двух мужчин и одной женщины.

Согласно плану, ближе к концу года будет осуществлен запуск к станции космического грузовика "Тяньчжоу-5" и пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15". Ожидается, что в течение некоторого времени два экипажа будут находиться на станции вместе, после смены тайконавты "Шэньчжоу-14" вернутся на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов. 

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Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
Шэньчжоу
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