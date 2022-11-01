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Известия.ru

В России испытали «Изделие РФ» для нового стратегического ракетоносца

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В России испытали опытные образцы новейшего двигателя «Изделие РФ» для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры», ― сказал ТАСС источник в ОПК.

Собеседник агентства добавил, что для образца двигателя был подготовлен специальный стенд для проведения испытаний. На предприятии «ОДК-Кузнецов», которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех», ведут подготовку к производству двигателя.

Ранее в этот же день в «Ростехе» рассказали об успешном прохождении испытаний ПТРК «Корнет-Д1». Уточняется, что боевая машина нового самоходного ПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками. Каждая из них имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет наносить удары сразу по двум объектам. Этот комплекс также оснащен автоматом сопровождения цели.

16 августа в «Ростехе» рассказали, что в России начались предварительные испытания новейшего снайперского комплекса «Уголек». После их завершения Минобороны примет решение о проведении государственных испытаний.

Ранее, в июле стало известно, что второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» также впервые вышел на заводские испытания в Белое море. Отмечалось, что в ходе испытаний будут определены мореходные и эксплуатационные качества субмарины на соответствие проектным характеристикам.

О том, что началась сборка первого двигателя для ПАК ДА «Изделие РФ» рассказал в конце 2020 года заместитель генерального директора ― управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В России начали сборку первого опытного образца ПАК ДА в мае 2020 года. Отмечалось, что разработка рабочей конструкторской документации была завершена, началась поставка материалов.

В начале 2020 года сообщалось, что российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА выйдет в серию в 2027 году. Его предварительные испытания пройдут в апреле 2023 года, а государственные — в феврале 2026-го.

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955 Борей
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