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Известия.ru

В «Ростехе» рассказали об успешном прохождении испытаний ПТРК «Корнет-Д1»

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Jia Yuchen

«Ростех»: новый самоходный ПТРК «Корнет-Д1» успешно прошел предварительные испытания

Модернизированный российский самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний, сейчас идет подготовка к государственным испытаниям. Об этом сообщил 31 октября индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК «Корнет-Д1» для ВДВ [Воздушно-десантных войск], размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами», — рассказал он «РИА Новости», уточнив, что «уже ведется изготовление опытно-промышленной партии для госиспытаний».

По словам Оздоева, «Корнет-Д1» показал на предварительных испытаниях полное соответствие требованиям тактико-технического задания Минобороны РФ.

Боевая машина нового самоходного ПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками. Каждая из них имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет наносить удары сразу по двум объектам. Этот комплекс также оснащен автоматом сопровождения цели.

16 августа в «Ростехе» рассказали, что в России начались предварительные испытания новейшего снайперского комплекса «Уголек». После их завершения Минобороны примет решение о проведении государственных испытаний.

15 августа президент России Владимир Путин заявил, что российское оружие на десятилетия превосходит зарубежные аналоги.

А в июле стало известно, что второй серийный атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» также впервые вышел на заводские испытания в Белое море. Отмечалось, что в ходе испытаний будут определены мореходные и эксплуатационные качества субмарины на соответствие проектным характеристикам.

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