NI: упорный отказ США вести переговоры с Россией приближает мир к ядерной войне

Если республиканцы, взяв Палату представителей под свой контроль, решат сократить помощь Киеву, Белый дом может открыть прямые дипломатические каналы с Москвой, пишет TNI. Но более разумно было бы сделать это сейчас, пока не почувствовалось влияние мобилизации, считает автор статьи.

Мэтью Мэи (Matthew Mai)

Противодействие опосредованной войне администрации Байдена на Украине дает Республиканской партии возможность продемонстрировать, что ее приверженность внешней политике, основанной на принципе "Америка прежде всего", выходит за рамки риторических жестов.

На прошлой неделе лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy), республиканец от штата Калифорния, дал понять, что большинство Республиканской партии в нижней палате остановит или, по крайней мере, тщательно изучит масштабный поток помощи Украине из Америки. "Я считаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек без указанной суммы, карт-бланш, ... Украина важна, но, тем не менее, это не может быть единственным, что они [администрация Байдена] делают", — заявил Маккарти. Наряду с надвигающейся борьбой по вопросу иммиграции после промежуточных выборов, противодействие опосредованной войне администрации Байдена на Украине дает Республиканской партии возможность продемонстрировать, что ее приверженность внешней политике, основанной на принципе "Америка прежде всего", выходит за рамки риторических жестов.

Маккарти не стал вдаваться в подробности того, как будущее большинство Республиканской партии изменит политику Конгресса в отношении Украины, но в его заявлении был намек на непреложную истину: первостепенная обязанность политических лидеров США состоит в том, чтобы защищать и продвигать интересы своих избирателей. На сегодняшний день ни одна из двух партий не смогла сделать этого в том, что касается российско-украинского конфликта.

Национальные интересы США на Украине можно свести к трем основным целям. Как отметил в анализе оборонных приоритетов специалист по международной безопасности Джошуа Шифринсон (Joshua Shifrinson), к ним относятся: предотвратить эскалацию конфликта, которая может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой, не допустить окончательного ухудшения двусторонних американо-российских отношений и ограничить экономические последствия вооруженного конфликта.

До сих пор администрация Байдена, при почти полном молчаливом согласии Конгресса, не смогла добиться двух последних целей. Что еще более настораживает, упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта или, по крайней мере, о прекращении огня на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту.

Взятие Республиканской партией Палаты представителей под свой контроль потенциально может повлиять на расчеты администрации Байдена относительно продолжения дипломатии с Москвой. Если Республиканская партия решит значительно сократить пакеты помощи Киеву в плане предоставления ему летальных вооружений, Белый дом может отреагировать, открыв прямые дипломатические каналы с Москвой, пока Украина еще удерживает инициативу на поле боя. Разумеется, более разумной стратегией было бы сделать это сейчас, пока не почувствовалось влияние мобилизации российских войск, и пока время и темпы наступления пока еще на стороне Украины.

К тому же военные аналитики предупреждают, что помощь США Украине истощает некоторые запасы Министерства обороны. Администрация Байдена осуществила многолетние инвестиции с американскими оборонными подрядчиками для производства и передачи оборонительных средств Украине, но может так случиться, что они не прибудут на поле боя вовремя и не смогут переломить ситуацию.

В Конгрессе сторонники сдержанности во внешней политике значительно превосходят числом своих коллег из числа ястребов. Но смена власти означает, что правый фланг партии, особенно в кокусе свободы Палаты представителей, будет стремиться оказать давление на Маккарти, если тот отвлечет ресурсы от главных внутренних приоритетов, обозначенных на предвыборном съезде партии.

Предварительные опросы, проводимые перед промежуточными выборами, показывают, что американцы не считают Украину главным политическим приоритетом и хотят, чтобы союзники по НАТО взяли на себя дополнительную часть расходов, связанных с поддержкой Киева в виде предоставления ему финансовой и военной помощи. Согласно опросу, проведенному в сентябре британской аналитической компанией YouGov и объединением ветеранов США Concerned Veterans for America, в совокупности 85% американцев заявили, что Вашингтон должен предоставлять военную и экономическую помощь Украине в таком же объеме (51% респондентов), как богатые европейские страны, или в меньшем (34% опрошенных). В настоящее время дело обстоит иначе. По данным Кильского института мировой экономики, с 24 января по 3 октября Вашингтон выделил Украине государственную помощь в размере 52,7 миллиарда долларов. В отличие от этого, члены и учреждения Европейского союза внесли только 30,1 миллиарда долларов. Лидеры ЕС, Германия и Франция, выделили на военную помощь Киеву соответственно лишь 1,2 миллиарда и 322 миллиона долларов.

Этот дисбаланс является прямым результатом противоречивых целей, которые американские политики поставили перед трансатлантическим альянсом. Президенты США, начиная со времен холодной войны, жаловались на издержки, связанные с принятием на себя ответственности за европейскую безопасность и на то, что побуждает их это делать. Но в то же время американские политики сдерживали попытки европейских стран добиться стратегической автономии, или обеспечить себе независимый и самодостаточный оборонный потенциал. С февраля Соединенные Штаты разместили в Европе дополнительный контингент численностью 20 тысяч военнослужащих, увеличив общее число американских военных на континенте до 100 с лишним тысяч человек. Вместо того чтобы побудить европейских союзников взять на себя серьезные долгосрочные обязательства по их обороне и стать боеспособным геополитическим игроком, Пентагон увеличил масштабы стратегического перенапряжения и снова взял расходы на себя.

Выбор, стоящий перед представителями будущего большинства Республиканской партии в Палате представителей, очевиден: либо поддерживать политику, которая повышает вероятность конфронтации между ведущими ядерными державами мира, рискуя при этом стратегическим перенапряжением, либо расставить приоритеты в национальных интересах США и подтолкнуть союзников по договору вносить больший вклад. Маккарти, похоже, осознает очевидное противоречие политической программы "Америка прежде всего", сторонники которой обычно поддерживали первый вариант.