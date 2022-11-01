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РИА Новости

Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания

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Выстрел противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1"
Выстрел противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

"Ростех": новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" прошел предварительные испытания

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1" прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"Основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК "Корнет-Д1" для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами", — сказал собеседник агентства.

Сейчас, по его словам, "уже ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний".

Как сообщалось ранее, боевая машина нового самоходного ПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет обстреливать сразу две цели. "Корнет-Д1" также оборудован автоматом сопровождения цели.

Для этого ПТРК также разработаны ракеты с повышенной дальностью. Для противотанковой ракеты с кумулятивной боевой частью она составляет восемь километров, с термобарической частью — до десяти. Ракеты второго типа имеют неконтактный датчик цели, что позволяет поражать малоскоростные воздушные цели.

Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную средствами разведки и целеуказания. Она обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
Корнет
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