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Военное обозрение

Немецкий комплекс ПВО IRIS-T показал низкую эффективность на фоне ударов по Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

31 октября российские войска вновь подвергли массированным ударам военные и энергетические объекты на территории самых разных областей Украины. Большое количество прилетов было зафиксировано и в столице страны Киеве. Не менее десяти, что подтверждает мэр Кличко.

На этом фоне интересен вопрос использования западных систем ПВО IRIS-T. Ранее Германия передала комплекс Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль восхищался возможностями IRIS-T. Он заявлял, в частности, что 9 из 10 зенитных ракет поражают цель.

Оказалось, что все не так просто… Видеокадры из Киева, опубликованные в Telegram, показывают, что IRIS-T не смогла отразить ракетные удары по Киеву. Эффективность комплекса крайне низка на фоне череды прилётов по намеченным ВС РФ целям.



Ранее появлялась информация о том, что ЗУР немецкого комплекса, промахиваясь мимо цели, падали на жилые кварталы украинской столицы.

Кстати, Западу стоило бы серьезно задуматься над тем, что в действительности представляют собой их хорошо разрекламированные и дорогостоящие системы противовоздушной обороны.

Интересно также, как теперь будут комментировать прилеты и работу западной системы ПВО представители украинских властей и «говорящие головы» вроде советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Правда, не исключено, что после сегодняшних атак Киева и других городов украинские власти потребуют от Запада еще большее количество систем противовоздушной обороны. Но есть ли толк в складывающейся ситуации...

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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