СМИ: Испания будет обучать украинских военных киберобороне

Речь идет о пяти украинских военнослужащих

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Власти Испании решили провести обучение украинских военных в области киберобороны. Об этом сообщила в понедельник газета La Razón.

По ее информации, обучение, которое, как ожидается, продлится две недели в ноябре, пройдет на базе в автономном сообществе Мадрид. Им займется Объединенное командование киберпространства. Речь идет о пяти украинских военнослужащих.

Ранее Испания уже начала проводить тренировку солдат с Украины в Сарагосе. В ноябре в королевство начнут постепенно прибывать еще 400 военных для подготовки в испанской Пехотной академии Толедо.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.