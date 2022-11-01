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ЦАМТО

Заявление Минобороны России от 30 октября

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Вид на бухту Севастополя
Вид на бухту Севастополя.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

ЦАМТО, 31 октября. После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности "зернового коридора" корабли ЧФ и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Британии морских беспилотников обнаружены и подняты на поверхность.

Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах.

По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса.

В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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