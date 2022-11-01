Бывший офицер НАТО заявил, что Украина переживает "логистический кошмар"

По мнению Ставроса Атламазоглу, у украинских сил заканчиваются боеприпасы

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу считает, что украинские силы испытывают "логистический кошмар" из-за дефицита снарядов. Такое мнение он выразил в статье для портала 19fortyfive.com.

По мнению Атламазоглу, "у украинских сил заканчиваются боеприпасы, они расходуют их не менее 6 тыс. в день".

Также артиллерийский арсенал Украины состоит из различных систем вооружений, "начиная от 152-миллиметровых орудий советской эпохи и заканчивая гаубицами М777 американского производства". Как утверждает автор, "разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в артиллерийских подразделениях", что создает "логистический кошмар".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.