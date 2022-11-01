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США построят в Австралии базу для своих ядерных бомбардировщиков

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger

США построят в Австралии базу для шести своих стратегических бомбардировщиков B-52, которые способны нести ядерное вооружение. Об этом сообщает ABC.

Военный объект появится около базы ВВС Австралии Тиндал, расположенной в 320 км к юго-востоку от Дарвина. Построить ее планируется к концу 2026 года. На базе будет оперативный центр управления эскадрильи B-52, инфраструктура для ремонта и технического обслуживания самолетов, летное поле и стоянка. Кроме того, для ее нужд будут возведены автономные топливные резервуары и бункер для хранения боеприпасов.

Как пояснила Бекка Вассер из Центра новой американской безопасности, присутствие в Австралии самолетов, которые потенциально могут атаковать Китай, покажут, что «любые действия в отношении Тайваня повлекут широкие последствия».

В октябре заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан выступил с обвинениями в адрес США из-за того, что их действия ведут к усилению рисков военной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Австpалия
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Тайвань
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B-52
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