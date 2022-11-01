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Военное обозрение

Опытные образцы двигателей для ПАК ДА прошли этап стендовых испытаний

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на "уход в тень" темы создания перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), работы над самолетом продолжаются, опытные образцы двигателей для нового стратега прошли стендовые испытания. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Новейший стратегический ракетоносец, разрабатываемый для российской ядерной триады, получит новые двигатели, созданием которых занимается "ОДК-Кузнецов". Контракт на создание двигателя для перспективного бомбардировщика был заключен между ОДК и компанией "Туполев" в июне 2018 года. В настоящее время уже созданы опытные образцы двигателя, они проходят этап стендовых испытаний. Одновременно готовится производство для серийной сборки двигателей.

Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры

- приводит ТАСС слова источника.

Как ранее сообщалось, летные испытания нового двигателя пройдут на базе тяжёлом военно-транспортном самолёте Ил-76, специально переоборудованном для этого. По имеющимся данным, новый двигатель должен обеспечивать выполнение полёта длительностью 30 часов, устойчиво работать при температуре воздуха от минус 60 до плюс 50°С и быть стойким к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Срок службы двигателя ПАК ДА определен в 12 лет (впоследствии может быть увеличен до 21 года). Ожидается, что тяга двигателя составит 23 тс.

Предполагается, что перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый конструкторским бюро "Туполев", заменит стоящие на вооружении ВКС дальние и стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Поступление на вооружение предполагается до 2027 года.

По официальным данным, новый самолет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", с использованием в конструкции технологий, снижающих ЭПР самолета.

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