Пригожин рассказал о целях «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге

29 октября СМИ сообщили об открытии в Петербурге бизнес-пространства "ЧВК Вагнер Центр". Один из проектов Евгения Пригожина разместился в БЦ "Морская столица" на Зольной улице. Это один из самых крупных объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2022 году.

Бизнес-центр - для обороноспособности

Сегодня же глава холдинга "Конкорд" Евгений Пригожин прокомментировал открытие. В частности, он сообщил, что центр будет заниматься развитием оборонных технологий. Пригожин отметил, что миссией нового центра станет обеспечение комфортной среды "для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". По его словам, бесплатные рабочие места в комплексе "ЧВК Вагнер Центр" будут предоставляться изобретателям, проектировщикам, IT-специалистам, экспериментальным производствам и стартап-пространствам. Если проект окажется успешным, Пригожин не исключает открытия филиалов.

Корабль "Вагнера"

"ЧВК Вагнер Центр" относится к бизнес-центрам класса А, он расположен на пересечении Дальневосточного проспекта и Зольной улицы в Петербурге, здание общей площадью 44,5 тыс. кв.м. представляет собой две стеклянные башни, соединённые переходом, и по идее архитектора Михаила Копкова внешне должен напоминать корабль. Здание - петербургский долгострой, возводился компанией "РосСтройИнвест" с 2009 года. В 2015 году строительство было заморожено. В 2019 объект, построенный на 70%, был продан компании "Ритейл". "Деловой Петербург" связывал эту компанию со структурами, близкими к ООО "Конкорд менеджмет и консалтинг" Евгения Пригожина. Отметим, что АО "Ритейл" было создано летом 2019 года, по данным СПАРК, сегодня численность работников составляет 2 человека, после отрицательных показателей чистой прибыли в 2019 и 2020 годах (-1,8-2 млн рублей) в 2021 году компания вышла в плюс на 35 млн рублей. С 2020 года компанией руководит Владимир Каляев.

Цена вакансии

Ранее РБК Петербург сообщал о том, что с начала 2022 года доля свободных помещений в бизнес-центрах класса А возросла почти в три раза - с 3% до 11%. Эксперты консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank St.Petersburg) связывают это с освобождением крупных офисных блоков арендаторами из IT- сферы. Подобной ситуации на рынке никогда не было - утверждают аналитики. В октябре 2022 года полностью пустуют 18 бизнес-центров общей площадью 154,7 тыс. кв.м. - в них нет ни одного арендатора. Среди них в списке NF наряду с БЦ PulSar, Avior Tower, Ferrum, а также запланированных к вводу до конца года БЦ "Тесла", "Аквилон LINKS" значится и "Морская столица".

Вакантные места в "ЧВК Вагнер Центр" сегодня предлагает ЦИАН, там размещено 57 предложений с арендной ставкой от 20400 до 30 000 рублей за квадратный метр в год. Минимальная площадь офисов - от 67 кв.м. Ценник не отличается от большинства предложений в сегменте бизнес-центров того же класса.

Маша Старцева