Европейская мечта треснула

Asharq Al-Awsat: ЕС находится на грани раскола из-за разногласий Германии и Франции

Энергетический кризис, прекращение поставок российского газа и падение курса евро показали, насколько сильно расходятся интересы Германии и Франции, пишет Asharq Al-Awsat. Европа находится на грани раскола: одни хотят положить конец ЕС, другие требуют его "перезагрузки", а третьи пытаются подлатать его старую версию.

Противостояние между Россией и Западом набирает обороты. Инфляция в еврозоне приблизилась к 10%, а цены на энергоносители подскочили на 40%. Европейские правительства выделяют сотни миллионов евро, чтобы защитить своих граждан от высоких цен на газ и электричество. Но этого недостаточно, чтобы остановить растущее недовольство. Крики гнева слышны по всей Европе: волна протестов прокатилась по Германии, Франции, Испании, Чехии и Румынии. И этот список можно продолжить.

Цены на продукты питания, одежду и транспорт значительно выросли, в то время как повышение заработной платы остается под вопросом. Европа медленно принимает решения. Уровень пессимизма повысился в связи с очередным переносом встречи лидеров и членов правительств Франции и Германии. Причиной стало якобы то, что подготовка к ней еще не завершена. Такое происходит впервые с 1963 года.

Между двумя странами-основателями Евросоюза существует некая напряженность. Перенос встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, чьи отношения и так нельзя назвать теплыми, лишь усилил пессимистичные настроения среди французов.

Согласно опросу, проведенному газетой Le Figaro, только четверть респондентов оптимистично отзываются о роли франко-германского тандема в обеспечении безопасности Евросоюза.

Разногласия между двумя крупными европейскими державами продолжают усиливаться. Германия уже даже начала предпринимать односторонние шаги. Она согласовала с европейскими странами оборонный проект, а также начала опираться на соглашения и альянсы с малыми странами Евросоюза, игнорируя Францию.

Энергетический кризис, прекращение поставок российского газа и падение курса евро показали, насколько сильно расходятся интересы двух соседей. Нельзя недооценивать и внутреннее давление. Речь идет о недовольстве европейских граждан и политической борьбе правых партий, которые воспользовались ситуацией, чтобы наброситься на унитаристов и их романтические проекты.

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца и его партии упал до рекордно низких отметок, согласно последним опросам. А вот популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии" продолжает расти. Она увидела в гуманитарной политике "мамы Меркель", пригревшей на груди сотни тысяч беженцев, и последовавших за этим кризисов, эпидемий и рецессии возможность заработать политические очки и поделиться своими популистскими идеями.

Марин Ле Пен была в шаге от поста президента Франции, и она вполне может выиграть следующие выборы. В Италии же победила Джорджа Мелони, лидер правой партии "Братья Италии", которая хочет, чтобы Евросоюз вышел из глобального пакта по миграции и вернул беженцев в свои страны. Многие консерваторы рады разговорам о повышении рождаемости, запрете абортов и однополых браков. Однако Мелони нуждается в помощи Евросоюза, ведь ее пространство для маневра ограничено. Если во Франции победит Марин Ле Пен, к власти в ФРГ придет партия "Альтернатива для Германии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет переизбран на новый срок, а партия "Шведские демократы", добившаяся большого прогресса в последнее время, снова победит, то мы станем свидетелями формирования новой Европы. Каждое европейское государство будет устанавливать отношения с остальным миром в соответствии со своими национальными интересами.

Худшее, что испытали европейцы из-за конфликта на Украине — это всевозможные кризисы, связанные с дефицитом газа, нефти, продовольствия, технологий и даже оружия и средств обороны, которые поставлялись американцами.

Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, признает, что главная проблема заключается в отсутствии общей стратегической культуры.

"Мы, европейцы, по-разному смотрим на мир. У нас нет общей стратегической культуры. Мы нуждаемся друг в друге. Необходимо, чтобы каждое государство-член Евросоюза реагировало на возникающие угрозы", — заявил он.

Но Боррель думает одно, а Германия — другое. Самая большая европейская страна больше не заинтересована ни во Франции, ни в сдерживающем партнерстве. Потери велики, а скорейшее восстановление экономики — это то, над чем она работает.

"Вокруг Германии постепенно формируется новый Евросоюз, который пытается учитывать требования стран Северной, Восточной и Южной Европы. Франция не должна быть изолирована. Германия и еще 14 стран НАТО решили создать европейский противоракетный щит, а совместные проекты с Парижем по созданию танков и истребителей были приостановлены", — говорит экономист Филипп Кревель.

Европа страдает и находится на грани раскола, а ее мечта о единстве терпит крах. Причиной тому является противостояние между теми, кто хочет положить конец Евросоюзу; теми, кто работает над его перезагрузкой, как, например, Германия; и теми, кто пытается подлатать его старую версию.

Автор: Саусан аль-Абтах (سوسن الأبطح)