МНО Польши получило первую партию БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 31 октября. Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, 28 октября состоялась церемония передачи ВС страны первых БЛА "Байрактар TB2" турецкого производства.

Передача состоялась на территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославце при участии министра национальной обороны Мариуша Блащака.

В ходе мероприятия ВВС Польши был официально передан первый из четырех законтрактованных беспилотных авиационных комплексов (БАК), в состав которого вошли 6 беспилотных летательных аппаратов, 3 мобильные станции управления, элементы наземного обеспечения, диагностическое оборудование, запасные части.

В течение последних месяцев в Турции прошли обучение первые инструкторы и операторы системы из состава 12-й базы беспилотных летательных аппаратов (Мирославец) и Инженерно-авиационного учебного центра (Демблин).

Следующим шагом на пути принятия "Байрактар TB2" на вооружение ВС Польши станут завершающие приемочные испытания, которые пройдут в ближайшие недели.

Как сообщал ЦАМТО, 24 мая 2021 года без проведения тендера Агентство вооружений МНО Польши подписало с турецкой компанией Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S. контракт на закупку для вооруженных сил страны четырех беспилотных авиационных комплексов, в состав каждого из которых входит 6 вооруженных БЛА "Байрактар TB2" (всего 24 БЛА), сопутствующего оборудования, включая мобильные станции управления, РЛС, тренажеры, комплект запчастей, а также оказание услуг обслуживания и обучения личного состава. Стоимость одного комплекта "Байрактар TB2" составляет около 67 млн. долл. Контракт предусматривает предоставление 24-месячной гарантии, а также передачу технологий, позволяющих выполнять силами ВС Польши обслуживание (уровень D) и ремонт оборудования, в т.ч. двигателей, планера, наземных станций управления и камер. В рамках заключенного соглашения также приобретаются боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C.

Полностью контракт будет выполнен к концу 2024 года. Продажа сопровождается компенсационным соглашением, связанным с услугами, которые будет выполнять неназванное польское военное предприятие.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющих поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.