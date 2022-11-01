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ЦАМТО

МНО Польши получило первую партию БЛА "Байрактар TB2"

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Источник изображения: Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

ЦАМТО, 31 октября. Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, 28 октября состоялась церемония передачи ВС страны первых БЛА "Байрактар TB2" турецкого производства.

Передача состоялась на территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославце при участии министра национальной обороны Мариуша Блащака.

В ходе мероприятия ВВС Польши был официально передан первый из четырех законтрактованных беспилотных авиационных комплексов (БАК), в состав которого вошли 6 беспилотных летательных аппаратов, 3 мобильные станции управления, элементы наземного обеспечения, диагностическое оборудование, запасные части.

В течение последних месяцев в Турции прошли обучение первые инструкторы и операторы системы из состава 12-й базы беспилотных летательных аппаратов (Мирославец) и Инженерно-авиационного учебного центра (Демблин).

Следующим шагом на пути принятия "Байрактар TB2" на вооружение ВС Польши станут завершающие приемочные испытания, которые пройдут в ближайшие недели.

Как сообщал ЦАМТО, 24 мая 2021 года без проведения тендера Агентство вооружений МНО Польши подписало с турецкой компанией Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S. контракт на закупку для вооруженных сил страны четырех беспилотных авиационных комплексов, в состав каждого из которых входит 6 вооруженных БЛА "Байрактар TB2" (всего 24 БЛА), сопутствующего оборудования, включая мобильные станции управления, РЛС, тренажеры, комплект запчастей, а также оказание услуг обслуживания и обучения личного состава. Стоимость одного комплекта "Байрактар TB2" составляет около 67 млн. долл. Контракт предусматривает предоставление 24-месячной гарантии, а также передачу технологий, позволяющих выполнять силами ВС Польши обслуживание (уровень D) и ремонт оборудования, в т.ч. двигателей, планера, наземных станций управления и камер. В рамках заключенного соглашения также приобретаются боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C.

Полностью контракт будет выполнен к концу 2024 года. Продажа сопровождается компенсационным соглашением, связанным с услугами, которые будет выполнять неназванное польское военное предприятие.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющих поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.

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Польша
Турция
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Dirinler
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