В Белоруссии оснастили Т-72 «печкой»

Модернизированный белорусский танк Т-72 получил специальную «печку», призванную обеспечить защиту машины от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin. Фотографию танка опубликовал Telegram-канал bmpd.

Защиту кормы башни и корпуса танка обеспечивают решетчатые экраны. Также Т-72 оснастили дополнительной защитой крыши башни. Доработанный Т-72 получил импровизированную печку на прикрепленной к корме машины трубе. Отмечается, что это устройство должно отвести ракету Javelin с тепловой головкой наведения от танка.

ПТРК FGM-148 Javelin приняли на вооружение армии США в 1996 году. Комплекс состоит из командно-пускового блока и расходуемого выстрела с ракетой, которая оснащена инфракрасной головкой самонаведения.

В августе источник РИА Новости сообщил, что российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» выдерживает попадание ракет ПТРК Javelin, а также других противотанковых комплексов и гранатометов.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что дальность стрельбы Javelin почти в два раза ниже, чем у российского ПТРК «Корнет».