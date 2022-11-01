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ТАСС

Госсекретарь США и глава МИД КНР обсудили ситуацию на Украине

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Энтони Блинкен и Ван И провели телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии поднял тему Украины, а также обсудил необходимость поддержания открытыми каналов связи между Вашингтоном и Пекином. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР", - отмечается в тексте. Кроме того, Блинкен затронул вопрос о проводимой Россией военной спецоперации на Украине "с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности".

Отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства коснулся также ситуации в Гаити и заявил о необходимости "продолжения скоординированных действий для поддержки народа Гаити".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел в отношении России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Гаити
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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