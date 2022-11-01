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ТАСС

Источник: в России испытали двигатель для перспективного стратегического ракетоносца

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ОДК-Кузнецов
ОДК-Кузнецов.
Источник изображения: ОДК-Кузнецов

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, их результаты показали, что двигатель подтвердил заложенные в него параметры

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Опытные образцы новейшего двигателя "Изделие РФ" для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) прошли стендовые испытания, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что для "Изделия РФ" был подготовлен специальный стенд для проведения испытаний. На "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") ведется подготовка к производству двигателя.

О том, что идет сборка первого двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА - "Изделие РФ" - рассказал в конце 2020 года заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден, и ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
ПАК ДА
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