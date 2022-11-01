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ТАСС

В России ограничат полеты беспилотников над наиболее значимыми объектами ТЭК

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БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: icdn.lenta.ru

По мнению экспертов, это особенно актуально в период специальной военной операции, когда нефтебазы и НПЗ в приграничных зонах могут подвергаться атакам с воздуха

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минэнерго до 1 ноября проработать вопрос об ограничении полетов беспилотников над наиболее значимыми объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК), говорится в письме от 14 октября, которое статс-секретарь - заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко разослала энергокомпаниям. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо.

В Минэнерго газете объяснили, что эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. "Активизация процессов установления зон ограничения полетов <...> сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности", - рассказали там. В министерстве также отметили, что если зоны ограничения полетов будут установлены, то несанкционированное присутствие дрона над объектом ТЭК позволит считать его угрозой и даст основания устранить беспилотник.

С 2017 года зоны ограничения полетов уже были установлены над некоторыми объектами ТЭК. Сейчас энергокомпании сами инициируют этот процесс через Росавиацию, уточнили в Минэнерго. Право на применение средств противодействия дронам (ручные и стационарные глушилки) есть только у силовых структур. Прорабатывается вопрос предоставления таких полномочий и организациям, обеспечивающим защиту объектов ТЭК, и Минэнерго участвует в этой работе. В ведомстве уточнили, что в соответствии с законодательством установление зоны ограничения полетов не влечет за собой запрета на использование воздушного пространства самими предприятиями. Посторонним же необходимо будет получать разрешение.

Газета направила запросы в Росавиацию и Госкорпорацию по организации воздушного движения.

Создание бесполетной зоны над энергообъектами особенно актуально в период специальной военной операции, когда нефтебазы и НПЗ в приграничных зонах могут подвергаться атакам с воздуха, считает заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Даже если дрон не направлен на подрыв энергообъекта, он может собирать информацию для злоумышленников. Несогласованные полеты беспилотников представляют опасность и в том случае, если они управляются обычными любопытными гражданами, ведь упавшее устройство может спровоцировать пожар, заявил он изданию. Другой источник газеты в крупной компании подтвердил, что случайные или запланированные инциденты с участием дронов могут привести к перебоям в работе энергоснабжающих предприятий.

В компании "Т плюс" поддержали нововведение, отметив, что предлагаемая мера защитит стратегически важные активы. "В нынешней ситуации создание закрытых зон в воздушном пространстве обеспечит необходимую безопасность станций", - отметили "Известиям" в "Т плюс". 

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Страны
Россия
Компании
НПЗ
Проекты
БПЛА
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