Войти
Известия.ru

«Байрактар» сбили первой ракетой без проблем»

116
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Известия» побывали на позициях систем ПВО и узнали, как они защищают небо Донбасса

Подразделения противовоздушной обороны России в эти дни уничтожают украинские беспилотники, не позволяя вести разведку и корректировку огня по войскам и жилым кварталам столицы ДНР. Корреспондент «Известий» побывал на позиции зенитных ракетных комплексов «Оса» на окраине Донецка и увидел, как проходит боевое дежурство.

Гроза беспилотников

— На счету нашего экипажа порядка 30 беспилотников. Около половины, если точнее 12, — это доказанные поражения, которые можно руками пощупать. Остальные не представляется возможным забрать. Они упали либо на территории Украины, либо в серой зоне, где пространство заминировано, — представляет свою боевую машину и ее расчёт командир с позывным «Сухой».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

На самом деле наш собеседник уверен во всех тридцати воздушных целях — на машинах «Оса» есть оптический канал и телеметрия полета ракеты, поэтому он знает, когда объект сбит. Но традиция требует разделять подтвержденное уничтожение и обстрел цели.

«Оса» — самый мощный комплекс ПВО из имевшихся на вооружении Народной милиции ДНР. На счету донецких зенитчиков еще до начала СВО были не только воздушные цели, но и надводные. Сегодня они уже работают в рамках единой системы ПВО и получают целеуказание от более современных систем. И такие машины, как «Оса», сейчас действуют из засад, находясь в укрытиях, замаскированных до момента получения данных о подходе воздушной цели. Это позволяет им не вести до последнего момента активный поиск своими собственным средствами и защищает от противорадиолокационных ракет, средств радиоэлектронной разведки и визуального обнаружения БПЛА противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Кроме того, передвигаться приходится максимально скрытно и осторожно. «Сухой» показывает ставшее необходимым «устройство»: длинную палку, на которой закреплен совок из пластиковой бутылки. С его помощью с дорог и огневых позиций убирают противопехотные мины, которые могут повредить колесо «Осы».

Сорванные планы

До начала СВО украинская сторона рассчитывала на прорыв системы ПВО и завоевание превосходства в воздухе по опыту карабахского конфликта, в котором ударные БПЛА смогли уничтожить зенитные средства, среди которых были устаревшие комплексы времен СССР. Однако в Донбассе этого сделать не удалось. В первую очередь, по причине грамотной тактики, применявшейся зенитчиками. Эшелонированная ПВО смогла эффективно бороться с воздушным противником, выстояв в борьбе за господство в воздухе. На счету зенитного дивизиона НМ ДНР более двухсот пораженных воздушных целей. Среди них есть и «Байрактары», на которые Украина возлагала особые надежды, но большая часть — это корректировщики артиллерийского огня и разведчики.

— «Фурии» в основном, были и «Лэлэки» их (украинского) производства. И те, которые им поставляет НАТО, «Байрактар» например, — перечисляет «Сухой» цели, пораженные его расчетом. — Вот этой машиной уничтожили, хоть она и старая, но работает отлично, и замена ей нескоро еще найдется. «Байрактар» сбили первой ракетой без проблем. «Фурию» второй ракетой сбивали, судя по всему, противник ставил какие-то помехи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

Уничтоженная «Фурия» корректировала огонь по Ясиноватой, не по позициям, а по городу, в жилую застройку. После подрыва зенитной ракеты, когда отметка от цели пропала с экранов, украинские войска без корректировки сделали еще два выстрела и вынуждены были прекратить огонь.

Часто можно услышать, что зенитные ракеты стоят дороже, чем беспилотники, которые ими уничтожают. Но «Сухой» напоминает, что основной целью работы ПВО остается защита своих войск и населения. И сравнивать необходимо не цену ракеты с ценой БПЛА, как это часто делают украинские пропагандисты, а помнить о том ущербе, который воздушный противник может нанести. И если в результате «небо закрыто», то сравнивать финансовые издержки просто бессмысленно. Главное, что враг не смог нанести удар.

Огненная весна

Самый напряженный этап борьбы за превосходство в воздухе пришелся на март и апрель. После этого украинская сторона начала охоту за комплексами ПВО, стараясь любыми средствами выявлять и уничтожать их в местах дежурства и при передвижении. Часто для этого применяются ложные цели, которые должны выманить комплексы на открытие огня, после чего по ним уже работает артиллерия противника. Но пилотируемая авиация даже не рискует заходить в воздушное пространство, работает только на разведанных границах зоны поражения зенитных систем.

Кроме расчетов вместе с машинами находятся и группы самоприкрытия со стрелковым оружием и переносными зенитно-ракетными комплексами. Они ведут наблюдение за обстановкой в «мертвых зонах», помогают в обороне установки в случае выхода ДРГ противника, прикрывают «Осу» от неожиданно появляющихся целей или малых БПЛА противника. Это одна из новинок в тактике действий, по опыту войны в Донбассе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

В ходе СВО основным средством поражения стала артиллерия, а классическая авиация применяется довольно ограниченно. Но в условиях возросшей роли воздушной разведки роль ПВО для прикрытия войск и объектов также не просто не уменьшилась, а возросла.

Современной спецификой ведения боевых действий стало обилие в воздухе беспилотных целей, с малыми тепловым следом и площадью отражающей поверхности. Изменились и методы борьбы против установок ПВО. Именно по этим причинам на первый план вышла тактика применения разнообразных комплексов противовоздушной обороны, их взаимодействие и грамотное эшелонирование. И, в отличие от украинской, зенитные системы армии России демонстрируют высокую эффективность в борьбе со всеми типами воздушных целей, включая БПЛА и реактивные снаряды.


Дмитрий Астрахань

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Сухой ПАО
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
21.10.2020
Джавелиновый пшик
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
02.07.2020
Уничтожение авиационной отрасли – следствие кадровой политики в Украине
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
30.05.2008
"Я не считаю РСК "МиГ" проблематичной". Глава "МиГа" о вхождении в объединенную корпорацию и перспективах российских самолетов на мировых рынках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 01:33
  • 36663
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 00:12
  • 3
Нужны коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска - Путин
  • 31.10 21:55
  • 2
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»
  • 31.10 16:55
  • 12
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 31.10 16:13
  • 3
Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
  • 31.10 15:57
  • 2
Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
  • 31.10 15:18
  • 1
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
  • 31.10 15:08
  • 1
Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом
  • 31.10 12:12
  • 1
Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
  • 31.10 12:05
  • 1
Подготовку атаки на Севастополь курировали британские специалисты
  • 31.10 10:31
  • 1
Украина говорит, что ей нужно больше пушек, снарядов и огневой мощи
  • 31.10 10:26
  • 13
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 30.10 20:02
  • 55
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 30.10 18:47
  • 4
Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
  • 30.10 18:45
  • 3
Путин не считает, что противника на Украине недооценили