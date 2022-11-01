«Байрактар» сбили первой ракетой без проблем»

«Известия» побывали на позициях систем ПВО и узнали, как они защищают небо Донбасса

Подразделения противовоздушной обороны России в эти дни уничтожают украинские беспилотники, не позволяя вести разведку и корректировку огня по войскам и жилым кварталам столицы ДНР. Корреспондент «Известий» побывал на позиции зенитных ракетных комплексов «Оса» на окраине Донецка и увидел, как проходит боевое дежурство.

Гроза беспилотников

— На счету нашего экипажа порядка 30 беспилотников. Около половины, если точнее 12, — это доказанные поражения, которые можно руками пощупать. Остальные не представляется возможным забрать. Они упали либо на территории Украины, либо в серой зоне, где пространство заминировано, — представляет свою боевую машину и ее расчёт командир с позывным «Сухой».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На самом деле наш собеседник уверен во всех тридцати воздушных целях — на машинах «Оса» есть оптический канал и телеметрия полета ракеты, поэтому он знает, когда объект сбит. Но традиция требует разделять подтвержденное уничтожение и обстрел цели.

«Оса» — самый мощный комплекс ПВО из имевшихся на вооружении Народной милиции ДНР. На счету донецких зенитчиков еще до начала СВО были не только воздушные цели, но и надводные. Сегодня они уже работают в рамках единой системы ПВО и получают целеуказание от более современных систем. И такие машины, как «Оса», сейчас действуют из засад, находясь в укрытиях, замаскированных до момента получения данных о подходе воздушной цели. Это позволяет им не вести до последнего момента активный поиск своими собственным средствами и защищает от противорадиолокационных ракет, средств радиоэлектронной разведки и визуального обнаружения БПЛА противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Кроме того, передвигаться приходится максимально скрытно и осторожно. «Сухой» показывает ставшее необходимым «устройство»: длинную палку, на которой закреплен совок из пластиковой бутылки. С его помощью с дорог и огневых позиций убирают противопехотные мины, которые могут повредить колесо «Осы».

Сорванные планы

До начала СВО украинская сторона рассчитывала на прорыв системы ПВО и завоевание превосходства в воздухе по опыту карабахского конфликта, в котором ударные БПЛА смогли уничтожить зенитные средства, среди которых были устаревшие комплексы времен СССР. Однако в Донбассе этого сделать не удалось. В первую очередь, по причине грамотной тактики, применявшейся зенитчиками. Эшелонированная ПВО смогла эффективно бороться с воздушным противником, выстояв в борьбе за господство в воздухе. На счету зенитного дивизиона НМ ДНР более двухсот пораженных воздушных целей. Среди них есть и «Байрактары», на которые Украина возлагала особые надежды, но большая часть — это корректировщики артиллерийского огня и разведчики.

— «Фурии» в основном, были и «Лэлэки» их (украинского) производства. И те, которые им поставляет НАТО, «Байрактар» например, — перечисляет «Сухой» цели, пораженные его расчетом. — Вот этой машиной уничтожили, хоть она и старая, но работает отлично, и замена ей нескоро еще найдется. «Байрактар» сбили первой ракетой без проблем. «Фурию» второй ракетой сбивали, судя по всему, противник ставил какие-то помехи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Уничтоженная «Фурия» корректировала огонь по Ясиноватой, не по позициям, а по городу, в жилую застройку. После подрыва зенитной ракеты, когда отметка от цели пропала с экранов, украинские войска без корректировки сделали еще два выстрела и вынуждены были прекратить огонь.

Часто можно услышать, что зенитные ракеты стоят дороже, чем беспилотники, которые ими уничтожают. Но «Сухой» напоминает, что основной целью работы ПВО остается защита своих войск и населения. И сравнивать необходимо не цену ракеты с ценой БПЛА, как это часто делают украинские пропагандисты, а помнить о том ущербе, который воздушный противник может нанести. И если в результате «небо закрыто», то сравнивать финансовые издержки просто бессмысленно. Главное, что враг не смог нанести удар.

Огненная весна

Самый напряженный этап борьбы за превосходство в воздухе пришелся на март и апрель. После этого украинская сторона начала охоту за комплексами ПВО, стараясь любыми средствами выявлять и уничтожать их в местах дежурства и при передвижении. Часто для этого применяются ложные цели, которые должны выманить комплексы на открытие огня, после чего по ним уже работает артиллерия противника. Но пилотируемая авиация даже не рискует заходить в воздушное пространство, работает только на разведанных границах зоны поражения зенитных систем.

Кроме расчетов вместе с машинами находятся и группы самоприкрытия со стрелковым оружием и переносными зенитно-ракетными комплексами. Они ведут наблюдение за обстановкой в «мертвых зонах», помогают в обороне установки в случае выхода ДРГ противника, прикрывают «Осу» от неожиданно появляющихся целей или малых БПЛА противника. Это одна из новинок в тактике действий, по опыту войны в Донбассе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В ходе СВО основным средством поражения стала артиллерия, а классическая авиация применяется довольно ограниченно. Но в условиях возросшей роли воздушной разведки роль ПВО для прикрытия войск и объектов также не просто не уменьшилась, а возросла.

Современной спецификой ведения боевых действий стало обилие в воздухе беспилотных целей, с малыми тепловым следом и площадью отражающей поверхности. Изменились и методы борьбы против установок ПВО. Именно по этим причинам на первый план вышла тактика применения разнообразных комплексов противовоздушной обороны, их взаимодействие и грамотное эшелонирование. И, в отличие от украинской, зенитные системы армии России демонстрируют высокую эффективность в борьбе со всеми типами воздушных целей, включая БПЛА и реактивные снаряды.

Дмитрий Астрахань