Baijiahao: Ту-160 держит Запад в страхе спустя десятки лет

Спустя десятки лет этот российский бомбардировщик продолжает оставаться угрозой для США, пишет пользователь Baijiahao. Сверхвысокая скорость и мощное вооружение позволяют ему нанести ущерб катастрофического масштаба. Его смертоносные удары внушают страх западным странам.

Его дальность полета составляет 17 тысяч километров, он находится на вооружении уже несколько десятилетий, до сих пор вызывая страх Соединенных Штатов

Насколько силен российский бомбардировщик Ту-160 с дальностью полета 17 тысяч километров? Поскольку этот самолет находится на вооружении России уже несколько десятилетий, а Соединенные Штаты до сих пор его боятся, можно предположить, что с Ту-160 действительно сложно справиться. Так каковы характеристики этого бомбардировщика? Чего до сих пор страшится Вашингтон?

Ту-160 вызывает ужас у американских военных в основном потому, что он способен разгоняться до 2,05 Маха. Конечно, если бы у самолета была только скорость, этого явно было бы недостаточно. Этот бомбардировщик может сокращать время подлета к цели с помощью сверхзвуковой крейсерской скорости. Однако в США же есть сверхзвуковые истребители F-22, способные перехватить Ту-160, так почему он все еще считается угрозой?

Вы не знаете, что у Ту-160 есть не только скорость, но и два мощных оружия — крылатые ракеты и ядерные боеголовки. Ту-160 — это супер-бомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжелые крылатые ракеты Х-101. Его можно загрузить сразу 12 такими снарядами с 400-килограммовыми боеголовками. Крылатая ракета Х-101 имеет дальность полета до 5000 километров, что позволяет самолету выходить на огневую позицию за очень короткое время. Он также может выстраивать собственную траекторию полета для прикрытия малозаметных крылатых ракет нового типа, позволяя им беспрепятственно обходить средства ПВО противника и наносить смертоносные удары по нужной цели.

Кроме того, бомбардировщик Ту-160 может быть оснащен не только крылатыми ракетами Х-101 для выполнения стратегических ударных задач. С помощью внутреннего вращающегося магазина и внешних пилонов он может нести до 24 ракет Х-15 разом для поражения корабельных или наземных целей. Хотя максимальная дальность полета Х-15 составляет всего 300 километров, снаряд может развивать скорость полета до 5 Махов, что делает задачу по перехвату для ПРО флота противника очень трудной. Если морские перехватчики не смогут заблокировать Ту-160 на расстоянии 300 километров от цели, то 24 ракеты класса воздух-корабль Х-15, выпущенные этим бомбардировщиком за один раз, разнесут флот большинства западных стран в щепки.

Кроме того, бомбардировщик Ту-160 обладает способностью проникать к цели на малой высоте, как и бомбардировщик В-1. По этой причине Запад вынужден размещать большое количество самолетов дальнего радиолокационного обнаружения везде, где может летать Ту-160. Боевой радиус и дальность ракеты Х-101 также составляет более 500 километров. Благодаря этому самолет может запускать снаряды за пределами сети ПВО противника и зачищать цели, которые необходимо ликвидировать еще до того, как враг сможет завершить перехват своими истребителями.

Неудивительно, что западные страны так боятся российского бомбардировщика Ту-160. Хотя этот самолет не обладает такими характеристиками малозаметности, как B-2, сверхвысокая скорость полета и мощное вооружение, которое он несет, могут принести катастрофические разрушения любой военной базе и другим ключевым объектам, которые он захочет поразить.